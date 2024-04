Acciones y bonos argentinos se hundieron hasta 9% ante recrudecimiento de las tensiones en Medio Oriente

Tanto las acciones argentinas que operan en Nueva York, como los bonos soberanos y el S&P Merval cayeron con fuerza teniendo en cuenta el humor global por la tensión en Medio Oriente.

Las acciones y los bonos argentinos cayeron con fuerza este lunes 15 de abril, en medio de las tensiones en Medio Oriente luego de que Irán atacara Israel lo que derivó en un golpe en las bolsas mundiales y una mayor aversión al riesgo global, que impactó en los mercados emergentes.

En ese contexto, el índice S&P Merval perdió un 3,8% y cerró en 1.197.524,350 unidades, luego de ganar un 2,5% durante la semana pasada y finalizar marzo con una fuerte alza del 19,6%. Las acciones que más cayeron fueron Transener (-8,6%), Transportadora de Gas del Norte (-7,8%), y Grupo Supervielle (-6,5%).

«Se te combina un factor externo enorme, con uno local que es un Merval que tuvo un rally muy importante, entonces era claro que cualquier excusa le iba a venir bien al mercado para corregir», dijo Ignacio Sniechowski, Head de Research de Grupo IEB.

En cuanto a lo que podría suceder las próximas jornadas, el experto vaticinó: «Afuera con los datos macro que vienen saliendo, más la potencial suba del crudo, el panorama es de tasas altas por más tiempo, lo cual sugiere una mayor presión sobre la renta variable».

Respecto al ámbito doméstico, anticipó que «le va a costar revertir esa tendencia mundial, porque no es que tenemos un mercado de renta variable local que está regalado. Ya factorizó en precios gran parte de las buenas noticias y se espera que se hagan efectivas».

En la misma línea, Rafael Di Giorno de Proficio opinó: «Para que se recupere Argentina, se tiene que revertir los principales índices de afuera y una vez que mejoren, localmente vamos a ver nuevamente subas».

Tensión en Medio Oriente: qué puede pasar

Asimismo, Alejandro Bianchi, fundador de AsesorDeInversiones.com, le dijo a este medio: «Yo no creo que la situación esté escalando. Al parecer Estados Unidos pidió a Israel que no se agrave la situación. El ataque de Irán fue neutralizado. Habrá que ver cómo deviene eso pero, desde el punto de vista de los commodities, no se vio gran movimiento al alza».

Cabe recordar que Irán lanzó el sábado un ataque a Israel con decenas de drones en respuesta a un bombardeo contra su consulado en la capital de Siria el 1 de abril.

Estados Unidos afirmó que quiere evitar que se propague el conflicto en Oriente Medio y advirtió que no participará en una operación contra Irán. Otros países aliados como Francia y el Reino Unido, que contribuyeron a interceptar el ataque, también tomaron distancia.

Pese a esto, Irán advirtió a Israel que cualquier acción «temeraria» recibirá una respuesta «mucho más fuerte».

ADRs: cómo operaron en Wall Street

Las empresas argentinas que operan en Wall Street cayeron con fuerza, así encabezaron las bajas Grupo Supervielle (-8,1%), Banco Macro (-8%), y Transportadora de Gas del Sur, (-7,3%). Estos papeles se movieron en sintonía con los principales índices de Wall Street.

El Dow Jones perdió 0,65%, el tecnológico Nasdaq 1,79% y el S&P 500 1,20%.

Bonos: cómo cerraron este lunes

«Sin poder abstraerse del contexto internacional, los bonos en dólares operaron muy pesados y terminaron con caídas promedio de 1 dólar, cerrando en el mínimo intra-day. Los BOPREALES, mientras tanto, mostraron caídas más moderadas y terminaron perdiendo unos 65 centavos a lo largo de la curva», expresaron desde Grupo SBS.

En la bolsa local, las mayores pérdidas fueron para el Global 2029 (-5,6%), el Global 2038 (-4,7%) y el Global 2036 (-4,3%).

Con todo, el riesgo país argentino aumentó por quinto día seguido, al trepar 3,3% a 1.375 puntos. En las últimas cinco jorndas, en efecto, acumuló un salto del 14%.

Po su parte, la deuda CER operó con caídas generalizadas, pero se salvaron de las mermas: el TX28 (+0,9%), y el CUAP (+0,7%). Dentro de los dolar linked, en tanto, el que más subió fue el TZV25 (+1,2%).

👉 Mantenete informado siempre, estés donde estés. Seguinos en nuestro canal de Whatsapp 📲 https://t.co/whakJNoXxh pic.twitter.com/MCb1BvpOLZ — misionesonline.net (@misionesonline) March 18, 2024

Fuente: Ámbito