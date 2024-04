Israel pidió a la ONU fuertes sanciones contra Irán y habló de la posibilidad de tomar represalias

En medio de acusaciones cruzadas entre Irán e Israel, el secretario general de la ONU, António Guterres, recordó este domingo que la ley internacional prohíbe “las acciones de represalia que incluyen el uso de la fuerza”. Lo dijo ante el Consejo de Seguridad en la sesión de emergencia convocada este domingo, un día después del masivo ataque iraní con misiles y drones contra territorio israelí.

En tanto, el embajador de Israel ante la ONU, Gilad Erdan, dijo que su país se reserva el derecho a las represalias, pese a los llamamientos del secretario general y de todos los países a un desescalamiento de la crisis. “Este ataque cruzó todas las líneas rojas e Israel se reserva el derecho legal a responder. No somos la rana en el agua hirviendo: somos una nación de leones”, dijo en su discurso ante el Consejo de Seguridad.

Además, afirmó: “Tras semejante ataque masivo contra Israel, el mundo entero, y menos todavía Israel, no puede quedarse de brazos cruzados. Defendemos nuestro futuro”, proclamó.

Pero el representante de Irán no se quedó callado y afirmó: Irán “no tuvo otra opción que ejercer su derecho a la autodefensa”, aseguró el embajador de Teherán ante la ONU, Amir Saeid Iravani. “El Consejo de Seguridad ha fallado en su deber de mantener la paz y la seguridad internacionales”, al no condenar el ataque del 1 de abril contra el consulado iraní en Damasco, por lo que “Irán no tuvo más opción que ejercer su derecho a la autodefensa”, dijo el diplomático. Según afirmó, Teherán no desea una escalada, pero responderá a “cualquier amenaza o agresión”.

El llamamiento de Guterres parece dirigido tanto a Irán -que justificó el ataque del sábado como un acto de represalia por el bombardeo de su consulado en Damasco- como a Israel, que hoy dijo que se reserva el derecho de respuesta ante los ataques de Irán.

“Oriente Medio está al borde del abismo. Los pueblos de la región se enfrentan al peligro real de un conflicto devastador a gran escala. Ahora es el momento de calmar y reducir la tensión. Ahora es el momento de la máxima moderación. Ahora es el momento de alejarse del abismo”, afirmó. Además, Guterres dijo que “ni la región ni el mundo pueden permitirse más guerras”.

La comunidad internacional tiene una responsabilidad común para evitar una escalada del conflicto

A esta sesión de emergencia están invitados los representantes de Irán, Israel y Siria, que se esperan hablen tras la intervención de los quince miembros del Consejo.

Guterres insistió en tres ocasiones en la “responsabilidad común” que tiene la comunidad internacional para evitar una escalada entre Irán e Israel, lograr un alto el fuego en Gaza, garantizar la liberación de los rehenes en manos de Hamás y prevenir un deterioro de la viol El líder de la ONU reconoció que tanto Israel como Irán han invocado la carta fundacional de la ONU para justificar su actitud, pero cuestionó a ambos países: a Irán, por haber lanzado “un ataque de gran escala” contra Israel, y a Israel ( sin nombrarlo) por haber atacado el 1 de abril el consulado iraní que goza de “inviolabilidad diplomática”.

“Es vital que evitemos cualquier acción que pueda conducir a una confrontación mayor en Múltiples frentes en Oriente Medio (donde) los civiles ya están pagando el precio más alto”, alertó.

Guterres volvió a pedir el domingo un “alto el fuego inmediato” en Gaza y la liberación de los rehenes tomados por Hamás durante su ataque contra Israel del 7 de octubre, que inició el conflicto en el territorio palestino.

Qué dijo Israel en el Consejo de Seguridad de la ONU

En tanto, el embajador de Israel ante la ONU, Gilad Erdan, pidió al Consejo de Seguridad “condenar inequívocamente a Irán por esta grave violación” y “actuar para designar como organización terrorista” a la Guardia Revolucionaria, el ejército ideológico de la República Islámica. “Es hora de que el Consejo de Seguridad tome medidas concretas contra la amenaza iraní”, añadió en una carta al Consejo de Seguridad.

Según el ejército israelí, Irán envió “un enjambre de 300 drones asesinos, misiles balísticos y misiles crucero” durante la noche del sábado al domingo, un ataque que los israelíes afirman haber frustrado en gran medida. Desde la revolución iraní de 1979, Israel ha sido el enemigo jurado de la República Islámica. Pero hasta ahora Teherán se había abstenido de atacar frontalmente a Israel y los dos países estaban acostumbrados a enfrentarse a través de terceros, como el Hezbolá libanés.

La ofensiva iraní, bautizada como “Promesa honesta”, es una respuesta al ataque que destruyó el consulado iraní en Damasco y costó la vida a siete miembros de la Guardia Revolucionaria.

Irán acusó a Israel de ese hecho, que ni lo confirmó ni lo negó. Este ataque se produjo más de seis meses después del inicio de la ofensiva liderada por Israel en la Franja de Gaza contra el grupo palestino Hamás, apoyado por Irán, que aumentó aún más las tensiones entre los dos países enemigos en Cisjordania.

