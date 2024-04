Show de Lionel Messi en Kansas City: gran asistencia, golazo y triunfo necesario de Inter Miami por la MLS

Ni la mala racha de Inter Miami ni el inicio adverso ante Sporting Kansas City frenaron a Lionel Messi, que dio una exhibición con una gran asistencia y un tremendo golazo y lideró el triunfo 3-2 de su equipo, que mira a todos desde arriba en la Conferencia Este de la MLS.

Aunque el anfitrión, que mudó su localía al colosal Arrowhead Stadium, donde juegan los Kansas City Chiefs de la NFL (Patrick Mahomes, su gran figura, estuvo presente en el match), se adelantó a los 6 minutos, por intermedio del alemán Erik Thommy, que aprovechó un error de Marcelo Weigandt y un pase de Tim Leibold para vencer a Drake Callender, las Garzas se mantuvieron en partido.

Y con todos los focos puestos en el astro argentino, que había vuelto a la titularidad el miércoles en Monterrey, donde el equipo del Tata Martino le cayó ante Rayados y quedó eliminado en cuartos de final de la Concacaf Champions Cup, este no decepcionó.

A los 18 minutos, le dio un excelente pase entre líneas al paraguayo Diego Gómez, que de primera puso el 1 a 1, y tras intentar un par de veces al arco en la etapa inicial, dio vuelta el encuentro a los 51′, en los albores del complemento, cuando recibió de David Ruiz y, desde afuera del área, colgó el balón del ángulo superior izquierdo de Tim Melia.

De esta manera, Messi alcanzó los 7 goles y 4 asistencias en 8 partidos esta temporada con Inter Miami (se perdió 5 cotejos por la lesión en los isquiotibiales que también lo marginó de la Fecha FIFA con la Selección Argentina). Desde su llegada a Estados Unidos, son 18 conquistas y 9 servicios en 22 presentaciones.

Pero el conjunto celeste, otra vez por intermedio de Thommy, en esta ocasión de volea, puso al toque en tablas el marcador. Y cuando los minutos transcurrían y los de la Florida dominaban pero no encontraban la vuelta para romper líneas, Gómez la robó en salida (los errores defensivos fueron marca registrada de la noche) y habilitó a Luis Suárez, que solo la tuvo que empujar para estampar el 3 a 2 final.

El Tata Martino mandó a la cancha a Benja Cremaschi, que tras la cirugía del año pasado se estrenó en la temporada 2024, pero luego tuvo que reemplazar a Jordi Alba, quien sufrió una lesión muscular.

La salida del español derivó en una situación particular: la defensa del tramo final estuvo conformada por el Chelo Weigandt, Toto Avilés, Nicolás Fraire y Frano Negri, todos argentinos.

Kansas City, que llenó un estadio de fútbol americano, se rindió ante Messi, con un par de espontáneos saltando al campo de juego en pos de conseguir una selfie, y el astro argentino estuvo a la altura de circunstancias en un partido clave: Inter Miami acarreaba cinco encuentros sin triunfos (0-4 vs. New York Red Bulls, 1-1 vs. New York City FC, 1-2 vs. Rayados, 2-2 vs. Colorado Rapids y 1-3 vs. Rayados).

Las Garzas ahora suman 15 puntos en 9 fechas de la MLS, mientras que Sporting Kansas City se estancó en 10 unidades en 8 jornadas.

