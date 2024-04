Con la vuelta de Messi, el Inter Miami recibe a Colorado Rapids por la MLS

El Inter Miami recibirá a Colorado Rapids este sábado, desde las 20.30 horas, por una nueva jornada de la Major League Soccer 2024. Para este encuentro, se espera que el entrenador argentino Gerardo Martino pueda volver a contar con Lionel Messi, tras recuperarse de su lesión en el isquiotibial derecho.

Si bien todo parecía indicar que el ocho veces ganador del Balón de Oro iba a reaparecer en la semana ante Monterrey por la ida de los cuartos de final de la Concachampions 2024, finalmente el rosarino observó los 90 minutos desde su palco, ya que no se recuperó de su leve lesión en su totalidad, y el Tata Martino prefirió no arriesgar a su máxima figura y futbolista más determinante.

En esa misma línea, Martino volvió a insistir en conferencia de prensa que Leo no tiene una fecha de regreso estipulada. «Como dijimos, va partido a partido. Entendemos que este no era un partido para que él esté, no estaba listo. Así pasará con Colorado y la vuelta contra Monterrey. Cada día se siente mejor, pero ahora corríamos un riesgo demasiado grande», explicó.

Vale destacar que la Pulga sufrió la lesión frente a Nashville FC por la Concachampions, por la que no pudo ser parte de la fecha FIFA con la Selección Argentina ni tampoco en el triunfo por 3-1 como visitante, la derrota por 4-0 contra New York Red Bull por 4-0, el duelo contra New York City FC en el séptimo partido de la MLS 2024 y la ya mencionada derrota ante el elenco mexicano.

Con Messi en duda, la formación de Inter Miami para el partido de hoy ante Colorado

Drake Callender; Marcelo Weigandt, Tomás Avilés, Nicolás Freire, Jordi Alba; Sergio Busquets, Diego Gómez, David Ruiz o Julian Gressel; Lionel Messi o Julian Gressel, Robert Taylor y Luis Suárez.

FUENTE: TyC Sports.