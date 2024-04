Guardarropa efectivo | El poder de un armario cápsula: cómo tener un estilo versátil sin gastar mucho

Mantener un guardarropa efectivo se ha convertido en una necesidad para los hombres profesionales.

¿La solución? ¡Un armario cápsula! Ahora bien, este guardarropa, va a cambiar de acuerdo al estilo de vida de cada persona, así como también su profesión, ya que un el armario de un abogado, diferirá mucho con respecto a un profesor de Educación Física o Personal Trainner, ya que en el primero abundarán las camisas, sacos y prendas formales, en tanto en el caso del segundo ese tipo de prendas, serán pocas si comparamos con el armario anterior.

Acá te cuento cómo tener un estilo versátil sin gastar mucho:

¿Qué es un Armario Cápsula?

Un armario cápsula es un conjunto reducido de prendas básicas y versátiles que se pueden combinar entre sí, para crear una variedad infinita de looks. Es la clave para simplificar tu vida y maximizar tu vestuario con menos prendas.

Cómo Armar tu Armario Cápsula

1- Identificar tus actividades; en base a eso tu indumentaria más necesaria para tus distintos compromisos.

2- Tu estilo de vida. Elegir prendas básicas y atemporales que puedas combinar con facilidad. Pensando en tonalidades neutros (los colores neutros son: blanco, beige, tostado, marrón, visón, azul, gris y negro) el secreto es pensar en que todo se pueda mezclar con todo, en ese caso las elecciones de los colores del círculo cromático son importante, ya que, si mi armario tiene demasiados matices del círculo cromático o estampados, estos serán difíciles mixturarlos entre sí. La idea no es tener un armario aburrido sino con toques distintos colores y estampados, pero todo súper versátil, cortes clásicos que nunca pasen de moda, pero apostando a las texturas de la indumentaria. Tener prendas versátiles es la clave, aquel pantalón sastrero (pantalón de tela de traje, solo el pantalón, con buen corte) que servirá, para ir a una reunión, una fiesta semi formal o ir a trabajar.

Las Prendas Clave

Incluyen prendas básicas de colores neutros. Estas prendas, tendrías que poder conformar (dependiendo del tipo de profesión y estilo de vida) todos estos outfits:

– Looks formales (trabajo o eventos que lo ameriten, un traje para una boda, por ejemplo, en ese caso un buen color seria azul o gris oscuro)

– Looks informales (para ir a trabajar o eventos diurnos)

– Looks informales de noche (reuniones sociales)

– Prendas deportivas.

Para conformar estos looks nuestra lista de artículos seria:

– Camisas blancas, estampadas, de jean.

– Remeras de colores /chombas o polos de colores.

– Por lo menos un traje.

– Pantalones sastreros / chinos / jeans / bermudas

– Camperas / chaquetas / chalecos /campera de jean

– Sweater / remeras mangas largas / buzos /cardigans

– Medias / cintos / calzado tanto formal como informal de los colores de los pantalones.

– Prendas de abrigo, sobretodo / tapado / saco ¾ / piloto / pilotin

– Remeras deportivas /bermudas o short deportivos / campera deportiva /pantalones largos deportivos, medias y calzado apropiado.

– Bolso de viaje, mochila para hacer deporte.

Maximiza tu Inversión

En este punto, hay dos cuestiones muy importantes:

– Invertir lo más que puedas en la calidad de las prendas (suelen ser más caras, pero a la larga nos hacen ahorrar dinero).

– ¡El cuidado de las prendas, este sí! está siendo un gran problema para la mayoría de los caballeros. Ciertas prendas necesitan de cuidados especiales, como no ponerlas en el lavarropas, no exponerlas al sol, no usar secarropas, ni planchar a altas temperaturas, esto hace que las prendas se desgasten un muy poco tiempo.

Adaptación Constante

El armario cápsula no es estático; puede y debe adaptarse a las estaciones y ambos en tu vida. Añadí o elimina prendas según sea necesario (prendas desgastadas, que te quedan grandes o chicas, que se mancharon o sufrieron algún tipo de inconveniente y no están en perfecto estado) mantener siempre el enfoque en la versatilidad y la calidad.

Con estas pautas, podés transformar tu guardarropa en un espacio eficiente y lleno de estilo. ¡Un armario cápsula es la clave para lucir bien sin complicaciones ni gastos excesivos!