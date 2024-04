Concachampions | Inter Miami visita a Monterrey en la revancha en busca de dar vuelta la historia y conseguir el boleto a semis: hora y formaciones

Se viene la revancha entre Inter Miami y Monterrey. Las Garzas visitarán a Rayados esta noche, por la vuelta de los cuartos de final de la Concachampions, en el último partido de una llave muy picante que tuvo a Lionel Messi como protagonista a pesar de que no disputó la ida.

La ausencia de Messi y el tenso cruce tras la victoria de Monterrey

El capitán de la Selección Argentina, quien se recuperaba de una lesión en el isquiotibial de la pierna derecha, se perdió el encuentro de ida: vio desde afuera la victoria del conjunto mexicano por 2-1 en el Chase Stadium.

día siguiente, la prensa mexicana advirtió que, camino al vestuario, la Pulga, que estaba junto al Tata Martino, Jordi Alba y Luis Suárez, chocó con el cuerpo técnico de Fernando Ortiz, a quien le reclamaron por unas declaraciones en la previa al partido: el Tano había especulado con la posibilidad de ser perjudicado por los árbitros a raíz de la influencia que podía ejercer la Pulga.

En su regreso a México, el entrenador evitó dar precisiones sobre el episodio. «Lo que sucedió va a quedar ahí. Son todas cosas que se hablan. No voy a dar ninguna declaración con respecto a eso», dijo. Sin embargo, se viralizó un audio de WhatsApp de Nicolás Sánchez, su ayudante, quien dio su versión y apuntó directamente contra Leo.

El relato de Nicolás Sánchez sobre la supuesta pelea con Messi

«Messi me quiso pelear. No creo que me haya querido pegar, porque si no me hubiera pegado. Me tuvo a un centímetro y me puso el puño al lado de la cara. Creo que buscaba mi reacción más que pegarme», afirmó. Y agregó: «Messi estaba re caliente, encaró a los árbitros y les dijo de todo. Cuando escuché eso, les dije a los dirigentes de la Concacaf que estaban ahí que si nosotros llegamos a hacer eso nos echan a todos”.

A su vez, contó que Martino también se metió: «El Tata, que estaba entrando al vestuario, se dio vuelta y me empezó a decir de todo. Y apareció Messi. Me quería comer crudo. El enano estaba endemoniado, tenía la cara del diablo. Y me ponía el puño al lado mientras me decía: ´ ¿Quién te pensás quién sos, quién sos salame, a quién te comiste?'».

«El Tata Martino, pobre pelotudo, lo tenía de frente y me decía: ‘¿Tanto vas a llorar?’´. Un pelotudo. Yo nunca respondí ni le contesté a nadie», deslizó sobre el entrenador. Finalmente, cerró: «Los videos seguramente los borraron todos, porque los dejan muy mal parados a ellos. Lo que hicieron es gravísimo, pero bueno, es parte del show. No hubo piñas ni pelea».

Después de que se viralizó el audio, grabó un video para pedirle disculpas al Tata, aunque no negó nada de su relato: «El audio explica detalladamente lo que sucedió. Se lo había enviado a mi círculo íntimo y, lejos de enojarme con ellos, es un error mío. El entrenador de Inter es una persona que no conozco, a la cual me referí de una manera irrespetuosa y ofrezco mis disculpas».

Tras el episodio, la dirigencia del club mexicano presentó un reclamo en Concacaf para exigir una sanción contra Inter Miami: consideran que Messi no tenía autorización para estar en esa zona porque no estaba convocado para el encuentro.

Messi podría ser titular en la vuelta de Inter Miami frente a Monterrey

El astro rosarino disputó 45 minutos y marcó un golazo en el empate por 2-2 contra Colorado Rapids, por la MLS. Ahora, el deseo del Tata es tenerlo de titular en la vuelta contra Rayados: «La idea sería que sí, pero entendemos la exigencia del partido que viene».

En esa conferencia de prensa, el DT del Inter Miami evitó hablar de las polémicas en la ida contra Monterrey e incluso tuvo que aclarar que usó el término «revancha». «De donde yo vengo si jugás dos partidos el primero es la ida y el segundo la revancha. Nada que ver con toda esta cuestión. No va por ahí ni me interesa. Vamos a jugar un partido, si ganamos seguiremos y si perdemos volveremos a casa a pensar en la liga… Todo lo que tiene que ver con la telenovela no es idea nuestra”, explicó.

La formación de Inter Miami para el partido de vuelta frente a Monterrey

Drake Callender; Marcelo Weigandt, Tomás Avilés, Nicolás Freire, Jordi Alba; Sergio Busquets, Diego Gómez, David Ruiz; Lionel Messi, Robert Taylor y Luis Suárez. DT: Tata Martino.

Hora: 23:30.

