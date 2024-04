Posadas | Dos torneos internacionales de ajedrez coronaron a los mejores jugadores de la región

Durante los días 28, 29 y 30 de marzo, la ciudad de Posadas se convirtió en el epicentro del ajedrez internacional al albergar dos torneos internacionales. Estos eventos no solo reunieron a los mejores talentos de la región, sino que también destacaron el compromiso de la provincia de Misiones con el desarrollo y la promoción de este deporte.

El primer torneo, el Irt Candidatos, atrajo a varios de los principales jugadores de la provincia de Misiones. Este torneo se destacó por su formato de juego todos contra todos, lo que garantizó enfrentamientos intensos en cada partida.

El profesor CM Joaquín Jiménez emergió como el campeón invicto, con un impresionante récord de 7 partidas jugadas y 7 ganadas. Su desempeño no solo le valió el título, sino que también le otorgó más de 20 puntos de Elo FIDE, superando ampliamente las ganancias típicas en torneos abiertos de la región.

Este éxito reafirmó la importancia de organizar torneos de esta naturaleza en la provincia, brindando a los jugadores locales la oportunidad de competir en eventos de alto nivel sin incurrir en los gastos adicionales asociados con viajes fuera de la región.

Todas las partidas del Irt Candidatos se documentaron meticulosamente y se publicaron en la página de Chess Results, brindando a los jugadores una plataforma para revisar y analizar su desempeño en cualquier momento. Este nivel de transparencia y accesibilidad subraya el compromiso de los organizadores con la comunidad ajedrecística local y refuerza el interés de los jugadores en participar en futuras ediciones del torneo.

El segundo evento, el Irt Copa Ciudad de Posadas en su segunda edición, también fue un gran éxito. Enzo Viñales del Club Internacional de Tenis CIT de Paraguay emergió como el campeón invicto, demostrando un juego excepcional a lo largo del torneo.

La competencia fue reñida, con jugadores locales y representantes de Paraguay enfrentándose en encuentros en cada ronda. Destacados jugadores como Gabriel Salgado y Juan Ignacio Selva Andrade de Posadas, así como Julian Correa de Garupá y Sara Koch, también recibieron reconocimientos por su destacada actuación en el torneo.

La organización de estos prestigiosos torneos estuvo a cargo de OR y AN Alejandro “Chuki” Márquez, mientras que la AN Ivette Márquez fungió como árbitro principal. El ambiente de camaradería y competencia sana en estos eventos reflejó el espíritu vibrante del ajedrez en la región y dejó a los participantes ansiosos por futuras ediciones.

Con el éxito de estos torneos, Posadas continúa consolidándose como un destino destacado para los amantes del ajedrez, promoviendo el desarrollo del deporte tanto a nivel local como internacional.