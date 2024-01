Ajedrez | Misiones ya tiene listo su calendario 2024

El Club Ajedrez Oberá reveló el anticipado calendario para el Ajedrez Misionero en el año 2024, a través de su plataforma oficial de Facebook. Desde los Torneos Internacionales de Rankeo (IRT) hasta las fechas del Gran Prix Misionero, el panorama ajedrecístico se presenta emocionante y lleno de desafíos.

El punto de partida de la temporada será el IRT Copa Misiones, organizado por el Club Ajedrez Oberá, que se llevará a cabo en la ciudad de Oberá del 28 al 30 de marzo. Este torneo no solo marca el inicio del año ajedrecístico, sino que también proporciona una oportunidad para que los participantes acumulen puntos válidos para el ranking internacional.

Posteriormente, la acción se trasladará a Wanda, donde se llevará a cabo el IRT Copa Amatista los días 21 y 22 de junio. Oberá retomará el protagonismo en julio, celebrando su cumpleaños con el IRT Copa Aniversario los días 6 y 7. La competencia continuará su curso, llegando a su clímax con el IRT Peones y Alfiles los días 17 y 18 de noviembre en Posadas, ofreciendo a los ajedrecistas misioneros una última oportunidad de sumar puntos para el ranking internacional.

El plato fuerte de la temporada es, sin duda, el Gran Prix Misionero. Este campeonato constará de cinco fechas y culminará con una gran final en noviembre. San Vicente abrirá la competición el 13 de abril, seguido por Oberá el 18 de mayo y Garuhapé el 8 de junio. Tras un receso en julio, el campeonato regresará con la cuarta fecha en Campo Grande el 24 de agosto. La quinta fecha se llevará a cabo en Montecarlo el 5 de octubre, definiendo las posiciones y los clasificados para la gran final.

La conclusión del Gran Prix Misionero se llevará a cabo en Puerto Rico el 9 de noviembre, con los diez mejores clasificados de las categorías Sub 10, Sub 12, Sub 16 y Libres compitiendo por el codiciado título de campeones misioneros.