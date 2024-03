Misionera entre las 10 mejores del Winter Equestrian Festival de Estados Unidos: “Fue un gran salto para la provincia en la equitación”

La participación de Angelina Caprarulo Tayar, joven amazona argentina, en el prestigioso Winter Equestrian Festival (WEF) de Estados Unidos sentó bases para el posicionamiento de Misiones en la equitación mundial. Al mismo tiempo, Martina Koropeski, compañera de club, se consagró subcampeona en dos categorías de una copa provincial.

El Festival Ecuestre de Invierno (Winter Equestrian Festival en inglés), es un evento ecuestre anual que dura 13 semanas entre enero y marzo en Wellington, Florida. Angelina compitió la última semana del encuentro, en las categorías 0,70 y 0,80. Como resultado de su desempeño, la niña se alzó con una medalla del séptimo lugar -de 48 participantes de todo el mundo- y un reconocimiento por no derribar obstáculos.

Sin embargo, la joven amazonas de 9 años, también participó de un evento de menor envergadura para poder adaptarse a Mr Indoli Great, el caballo con el que compitió. De esta competición ganó 2 premios.

“Estuve entrenando todo el año, pero por las vacaciones pausamos y entrené un mes antes”, dijo Angelina.

La adaptación al nuevo entorno fue un desafío para la joven amazona. “Al principio estaba nerviosa, era algo nuevo: un caballo desconocido y un tipo de competición diferente. No podía ayudarle desde afuera como aquí en Argentina, lo que aumentaba la presión”, explicó Ornella Calogero, profesora de la niña.

Esta presentación representa un hito significativo para el posicionamiento de Misiones en la equitación internacional, además, sienta bases en la carrera de Angélica. “Esto posiciona a la amazona en el radar de la Federación Ecuestre para futuros campeonatos internacionales, representando a Argentina”, enfatizó Calogero.

Una victoria en Posadas

En el reciente evento de la Copa Mercedes Benz en club Sol de Campo, se cruzaron dos competiciones importantes para Ornella Calogero. Mientras estaba ocupada en el WEF en Estados Unidos, su otra alumna competía en casa. Aunque la profe no pudo estar presente físicamente, su experiencia y apoyo fueron evidentes a través de la participación de Martina Koropeski, acá en Misiones.

“Mi profe no estaba porque viajó, entonces me ayudó su papá; al principio no tenía mucha confianza porque era primera vez que montaba con él. Pero después me sentí super bien”, dijo la joven amazona.

Si bien era una pista conocida por la deportista, las condiciones climáticas jugaron un rol importante para desempeño en la monta. “Fue una linda experiencia solo que esta vez la pista estaba más complicada porque llovió mucho el día anterior”, explicó Martina.

Calogero, que estuvo involucrada en la equitación desde los seis años, comprendía la importancia de este momento para su alumna. “Estaba nerviosa por ella”, admitó la profesora. “Quería que tuviera un buen desempeño y que se sintiera apoyada, incluso en mi ausencia”, recordó con una sonrisa.

A pesar de los desafíos de la competición simultánea, el esfuerzo y el apoyo valieron la pena, ya que Koropeski se alzó con 2 reconocimientos del segundo lugar. “Me traje dos bandas de subcampeón, una por 0,60 y otra por 0,70”, señaló la joven.

La equitación misionera

La participación en el Winter Equestrian Festival no solo fue una experiencia emocionante, sino también un hito significativo para el desarrollo de la equitación en Misiones. Calogero reflexionó sobre la importancia de este evento y las diferencias que enfrentaron en comparación con la escena ecuestre local. “Fue una gran experiencia y un gran salto para Misiones y para la equitación en general”.

“Siendo una provincia del interior, aún tenemos mucho por crecer en comparación con ciudades como Buenos Aires, donde los deportes están más centrados”, añadió.

La diferencia en la dinámica y el ambiente de la competición en Estados Unidos también destacó las áreas en las que Misiones necesita mejorar. “Desde el idioma hasta la organización de los eventos, nos enfrentamos a desafíos únicos. La disciplina y el orden que presenciamos fueron increíbles, algo que nos inspira a trabajar aún más duro aquí en casa”, sumó.

“En Misiones todavía nos falta crecer muchísimo”, admitió la profesora. “Desde la organización de concursos hasta la capacitación de profesores, hay mucho por hacer. Necesitamos traer más experiencia y conocimientos a la zona para poder crecer y desarrollar nuestro potencial en la equitación”, finalizó.

La participación en el Winter Equestrian Festival ha sido un catalizador para el crecimiento y la mejora continua en la equitación en Misiones, demostrando que, aunque haya desafíos por delante, el compromiso y la determinación pueden abrir nuevas puertas para el deporte en la región.