El juicio oral por el intento de asesinar a Cristina Kirchner ya tiene fecha

El Tribunal Oral Federal 6 de Comodoro Py fijó para el próximo 26 de junio a las 10 horas el comienzo del juicio oral por el intento de homicidio de la ex presidenta de la Nación, Cristina Kirchner, ocurrido la noche del 1 de septiembre de 2002 en la puerta de su casa del barrio de Recoleta.

Por el caso serán juzgados Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo, quienes llegan detenidos al proceso y están acusados del delito de homicidio doblemente calificado por alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas agravado por el uso de arma de fuego

Fuentes judiciales informaron que los jueces Sabrina Namer, Adrián Grünberg e Ignacio Fornari fijaron la fecha y la prueba que se analizará en el caso, cuya acusación estará a cargo de la fiscal Gabriela Baigún. Los testigos aceptados para declarar son 277, entre ellos la propia Cristina Kirchner, informaron a Infobae fuentes judiciales.

Los principales testigos son policías de la custodia de Cristina Kirchner que estuvieron esa noche, los militantes que presenciaron lo que pasó, los oficiales que hicieron los allanamientos en la causa, los peritos del arma que utilizó Sabag Montiel, peritos psicológicos y especialistas que extrajeron la información de los teléfonos e hicieron los informes.

El tribunal no aceptó por el momento la declaración de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, de Carolina Elizabeth Gómez Monaco; Ivana Bohdziewicz, ex secretarias del diputado de la nación Gerardo Milman, por lo que fue la pista “Casablanca”, de la vecina de Cristina Kirchner, Ximena de Tezanos Pinto, y de los integrantes de Revolución Federal. Jonathan Morel; Leonardo Sosa; Gastón Guerra y Sabrina Basile. Los tres primeros están procesados por incitación a la violencia.

Para esos casos el tribunal aclaró que eventualmente podrán ser convocados “a las resultas del debate y/o a la subsanación de las falencias que oportunamente se informarán”.

Tal vez le interese leer: Causa Vialidad: rechazaron el pedido de Cristina Kirchner de suspender las audiencias y apartar al fiscal

Los jueces también aceptaron hacer instrucción suplementaria para incorporar como prueba al juicio. El tribunal ordenó hacer un nuevo peritaje sobre el celular de Sabag Montiel ”con el objeto de recuperar la información que pudiera haber quedado en el almacenamiento de dicho dispositivo electrónico”. También que se incorpore la causa contra los integrantes de Revolución Federal y el sumario interno que se le inició a la custodia de Cristina Kirchner por su actuación la noche del atentado.

Los magistrados rechazaron por el momento el pedido de la querella de Cristina Kirchher de llevar al juicio medidas sobre los posibles autores materiales del hecho. El tribunal explicó que se trata de prueba que está bajo investigación de la jueza federal María Eugenia Capuchetti y del fiscal Carlos Rívolo. Desde la Fiscalía de juicio adelantaron que apelaron la prueba suplementaria que fue rechazada.

El juicio se hará los días miércoles en los tribunales de Comodoro Py pero las fuentes consultadas señalaron que cuando comience el proceso el objetivo es sumar otro días más de la semana.

El 1 de septiembre del 2022 Sabag Montiel intentó matar a Cristina Kirchner cuando en la puerta de su departamento en el barrio porteño de Recoleta militantes la esperaban para saludarla y el acusado acercó una pistola Bersa .32 a centímetros de la cara de la ex vicepresidenta. Sabag Montiel fue detenido y la investigación judicial llevó a su pareja, Uliarte, y a Carrizo, amigos de los dos acusados.

“Hoy me convierto en San Martín, voy a mandar a matar a Cristina”, fue uno de los mensajes que Uliarte le envió a su amiga Agustina Díaz -imputada en la causa y luego desvinculada- y que fueron recuperados de su celular durante la investigación. “Mandé a matar a la vice Cristina. No salió porque se metió para adentro. Una bronca te juro la tenía ahí. Los liberales ya me tienen re podrida yendo a hacerse los revolucionarios con antorchas en Plaza de Mayo basta de hablar hay que actuar. Mandé un tipo para que la mate a Cristi”, dijo en otro tramo.

Sumate a la comunidad de MisionesOnline y enterate de todas las noticias por WhatsApp https://t.co/2nouTZVxPV — misionesonline.net (@misionesonline) March 31, 2023

Los tres acusados son los autores materiales del hecho y ese fue el tramo que se envió a juicio oral pero en primera instancia continúa el trámite con otros tramos del hecho vinculados a si hubo autores intelectuales del intento de homicidio. Una de ellas es sobre el diputado Milman y sus secretarias por lo que se conoce como la pista “Casablanca”, un bar frente al Congreso Nacional donde un asesor del bloque kirchnerista dijo que escuchó al legislador decir días antes del atentado que “cuando la maten voy a estar camino a la costa”.

El juicio estará a cargo de los jueces Namer, Fornari y Grünberg y con la acusación de la fiscal Baigún. Por su parte, Cristina Kirchner será acusadora privada con sus abogados querellantes José Ubeira y Marcos Aldazabal. Sabag Montiel tiene como abogada a la defensora oficial María Fernanda López Puleio. En tanto, Uliarte y Carrizo tiene abogados privados que son Alejandro Cipolla y Gastón Marano, respectivamente.