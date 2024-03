Hay alerta amarilla por tormenta en Misiones y otras 8 provincias

Tras varios días de inestabilidad climática y algunos temporales en determinadas provincias que generaron destrozos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este viernes una alerta amarilla por tormentas en 9 provincias: Misiones, Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, La Pampa, San Luis y Mendoza.

La alerta amarilla por tormentas compromete a casi todo el territorio de las provincias de Corrientes, Misiones, La Pampa, Buenos Aires y San Luis. En tanto, rige en un sector del norte de Entre Ríos, el sur de Córdoba, el noreste de Mendoza y sur de Santa Fe.

Según el organismo, el nivel de alerta amarilla significa la presencia de posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

Ante esta situación, se recomienda no sacar la basura, retirar objetos que impidan que el agua escurra, evitar actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas y prestar atención ante la posible caída de granizo.

Cómo está el tiempo en Misiones hoy viernes

Inestable, con lluvias y tormentas eléctricas dispersas desde la madrugada. Una atmósfera muy volátil, con perturbaciones a niveles medios y altos, desarrolla precipitaciones de variada intensidad, en distintos momentos del día y alternando con momentos de calma. Por la tarde se mantienen las temperaturas cálidas. Predominarán los vientos del norte rotando al este hacia la noche.

Precipitaciones: estimadas entre 5 y 20 mm para la provincia. Probabilidad de precipitación: 10/40%. Probabilidad de nieblas y neblinas: media.

Vientos: del sector norte. Velocidades entre 5 y 12 km/h. Probabilidad de ráfagas de entre 20 y 40 km/h. Calidad del aire: buena.

Temperaturas: máxima en la provincia estimada en 32 °C para Posadas con 39 °C de sensación térmica; la mínima sería de 21 °C en San Vicente.

Cómo continúa la situación climática en Corrientes

A 4 días del temporal en Corrientes que fue catalogado como “la peor catástrofe climática” de la provincia, continúa la alerta amarilla por lluvias, según lo informó el Servicio Meteorológico Nacional.

De acuerdo al reporte, casi toda la totalidad de la provincia se encuentra bajo alerta amarilla por tormentas, algunas localmente fuertes, que pueden “estar acompañadas por ráfagas intensas, importante actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y principalmente abundante caída de agua en cortos períodos”.

Se detalló que las precipitaciones en las zonas afectadas rondarían entre 30 y 70 mm, las temperaturas que acompañarán la jornada del día de mañana se ubicarán entre los 18° y 29°, y el tiempo semanal se mantendrá inestable.

Es importante destacar que la situación actual continúa siendo crítica para la provincia que habría atravesado un temporal que trajo consigo la caída de 300 mililitros de agua en tan solo 5 horas, dejó más de 700 persona evacuadas, hogares y diferentes instituciones bajo agua y calles con una circulación imposibilitada por las inundaciones. Inclusive se habían suspendido las clases escolares por la gravedad de la situación.



FUENTE: Infobae.