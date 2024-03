Mañana vuelve la Fórmula 1 y Verstappen larga adelante: horario y TV

El neerlandés aceleró a fondo en la Q3 y superó el tiempo de Leclerc, quien sueña con pelearle el campeonato.

Año nuevo, temporada nueva e ilusiones nuevas. Sin embargo, nada parece haber cambiado en el mundo de la Fórmula 1. Max Verstappen, quien incluso estuvo lejos de tener su mejor día, aceleró a fondo en el momento necesario, fue el más inteligente con la estrategia de los neumáticos y se quedó con la primera pole de la temporada en el circuito de Sakhir en Bahrein. Charles Leclerc, quien hizo el tiempo más rápido de la jornada en la Q2, falló en la última salida a pista y se debió conformar con compartir la primera fila de partida con el vigente tricampeón de la categoría reina del automovilismo internacional.

«Fue muy divertido. La pista estaba con mucho grip y los últimos días fueron difíciles. Pudimos ir evolucionando con la pista y poner todo en la Q3. Muy contento de tener la pole. E la clasificación el auto fue llegando a nosotros. Hubo que modificar algunas cosas, el viento a veces complica, pero estamos en la dirección correcta», comentó MadMax apenas se bajó del auto.

En tanto, Leclerc aseguró: «Estoy un poco desilusionado, pero hicimos una buena clasificación. Estamos mejor que un año atrás así que esperamos la carrera de mañana. Creo que perdimos con el juego usado en la Q3. Tengo confianza, pero tenemos que esperar a mañana para saber cuanto realmente avanzamos. Si hay alguna oportunidad la trataré de tomar».

Verstappen estuvo lejos de sus mejores registros. Eso sí, contó con la inteligencia para marcar un tiempazo en su segunda salida en la Q3, una para la que guardó un juego de neumáticos blandos totalmente nuevos, mientras que sus rivales por la pole debieron usar compuestos usados. Así le sacó más de 200 milésimas a Leclerc y de 300 a George Russell. La gran decepción de la jornada fue Lewis Hamilton, que quedó noveno y compartirá la quinta fila de partida con Nico Hulkenberg (Haas).

Sergio Pérez había amagado con recuperarse y pelear por el segundo lugar, pero perdió velocidad de punta en las rectas y terminó quinto. Carlos Sainz, quien se quedará sin butaca en Ferrari en 2025 por la llegada de Hamilton, fue 4° y tratará de avanzar en la final. Fernando Alonso (6°), Lando Norris (7°) y Oscar Piastri (8°) completaron el top10. En tanto, la nota para el olvido del día fue para Alpine, dado que sus dos pilotos, Esteban Ocon y Pierre Gasly, quedaron atrás de todo.

QUALIFYING CLASSIFICATION

Verstappen and Leclerc start on the front row for the season opener 🙌#F1 #Bahrain pic.twitter.com/Kmz6j1Jv7E

— Formula 1 (@F1) March 1, 2024