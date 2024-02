Fórmula 1 | Leclerc y Ferrari lograron mejor tiempo y Versptappen dejó un mensajito

El piloto monegasco encabezó las prácticas en suelo asiático, mientras por otro lado, el tricampeón mundial de la escudería Red Bull que ya cuenta con el RB20 anticipó que su auto "supera los límites" y se posiciona como gran protagonista.

El piloto monegasco Charles Leclerc (Ferrari) registró hoy el mejor tiempo de la tercera y última jornada de ensayos de pretemporada de la Fórmula 1, en el circuito internacional de Sakhir, en Bahréin, donde la categoría disputará la primera fecha de su calendario el sábado 2 de marzo.

Tal como ocurrió en la jornada del jueves, el tercer día de pruebas tuvo un comienzo accidentado luego de que una tapa de alcantarilla mal sellada obligó a suspender los ensayos, cuando sólo se habían disputado 28 minutos de la tanda.

Por este inconveniente, la sesión se detuvo durante una hora y cuarto y, para compensar el tiempo perdido, las escuderías y la organización se pusieron de acuerdo para cancelar la pausa prevista para el almuerzo y finalmente se realizó una sola tanda de las dos programadas.

Leclerc, de 26 años, quien salió a pista en la segunda mitad de la jornada, marcó un tiempo de 1m30s322/1000 en la mejor de las 74 vueltas que completó y cerró el día con el registro más rápido.

#F1TESTING: DAY 3 CLASSIFICATION 👀

Leclerc on top ahead of our first race next *Saturday*#F1 pic.twitter.com/6ZMUFAnLAf

— Formula 1 (@F1) February 23, 2024