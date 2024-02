Hinchas argentinos denuncian que no pueden comprar entradas para la Copa América 2024: los motivos

Las redes se llenaron de llamativos comentarios en los que los fanáticos se quejan porque no pueden acceder a la web que vende los tickets.

Salieron a la venta de las entradas de la Copa América que se llevará a cabo en Estados Unidos este año y cientos de usuarios argentinos denunciaron en las redes sociales que es imposible comprarlas.

Muchos de los usuarios de la red social X (antes Twitter) adujeron que no pueden registrarse con los números telefónicos de Argentina para poder crear la cuenta en la plataforma TicketMaster, donde se tienen que adquirir los tickets.

A raíz de esto las redes sociales de la Conmebol se llenaron de quejas de los fanáticos: “No se pueden comprar entradas desde Argentina porque pide autenticar el teléfono con un teléfono de Estados Unidos!”, escribió el usuario @emaa1317.

Otra usuaria llamada @ClariaDaniela escribió: “Desde el pre sale que estoy tratando de comprar y siempre me rechazan el pago con 5 tarjetas probé. Imposible comprar. Quise crear otro usuario hoy y no toma teléfonos de ARGENTINA. No nos quieren en la cancha? qué pasó?”.

Salieron a la venta las entradas de la Copa América

La CONMEBOL Copa América 2024 se llevará a cabo en Estados Unidos desde el 20 de junio al 14 de julio. Este año serán 16 las selecciones participantes, incluyendo 10 de la CONMEBOL y seis invitadas de la Concacaf, que competirán en 32 partidos durante los 25 días del torneo.

Cómo comprar las entradas

Accedé a la página oficial: para obtener tus entradas, visitá el sitio web copaamerica.com. Este será el principal portal para todas las compras de entradas.

Eligí tu partido: podés comprar entradas para cualquier fase del torneo, desde los partidos de la fase de grupos hasta las semifinales, incluyendo el partido por el tercer lugar. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los tickets para la gran final en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, FL, se venderán a partir de abril.

Seleccioná tus asientos: una vez en el sitio, seleccioná el partido al que querés asistir y elegí tus asientos.

Realizá el pago: seguí las instrucciones para completar tu compra.

Confirmación y entrega de entradas: una vez que tu compra esté completa, recibirás una confirmación por correo electrónico. Las entradas pueden ser entregadas digitalmente o, en algunos casos, recogidas en el lugar del evento.

Copa América: calendario de partidos

La competencia iniciará con la fase de grupos, que se jugará desde el 20 de junio hasta el 02 de julio, seguida por los cuartos de final entre el 04 y 06 de julio. Las semifinales están programadas para el 09 y 10 de julio, el partido por el tercer puesto será el 13 de julio y la final el 14 de julio.

Cuándo debuta la Selección argentina

La Selección argentina, actual campeona de América y del mundo, debutará el 20 de junio en en Atlanta, en el Mercedes Benz Stadium, con rival a definir.

Los grupos de la Copa América

Grupo A: Argentina, Perú, Chile y Concacaf 5

Grupo B: México, Ecuador, Venezuela y Jamaica

Grupo C: Estados Unidos, Uruguay, Panamá y Bolivia

Grupo D: Brasil, Colombia, Paraguay, Concacaf 6