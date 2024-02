Inter Miami vs. LA Galaxy, por la MLS: a qué hora juegan, formaciones y dónde ver en vivo

Desde las 23 en el Dignity Health Sports Park, el elenco de Lionel Messi visita al conjunto angelino este domingo, por la segunda fecha de la Major League Soccer. Conocé lo que debés saber del duelo.

El Inter Miami de Lionel Messi visitará a LA Galaxy este domingo desde las 23.00, por la segunda jornada de la Major League Soccer (MLS). El Dignity Health Sports Park será el escenario donde el elenco comandado tácticamente por el estratega argentino Gerardo Martino buscará mantener el buen rendimiento mostrado ante Real Salt Lake la fecha pasada (2-0) y volver a registrar un triunfo que lo mantenga en lo más alto de la tabla de posiciones.

Luego de una floja pretemporada donde empató con El Salvador y Newell’s, perdió con FC Dallas, Al Hilal, Al Nassr y Vissel Kobe (por penales) y tan sólo conoció la victoria ante Hong Kong XI, el conjunto que viste totalmente de rosa debutó en la presenta campaña de la MLS con una victoria por 2-0 ante Real Salt Lake en el Chase Stadium. Para Las Garzas gritaron Robert Taylor y Diego Gómez, tras asistencia de Leo Messi y Luis Suárez, respectivamente.

Por su parte, LA Galaxy hará su estreno en la actual temporada de la máxima categoría del fútbol de los Estados Unidos, habiendo vencido por 2-0 a New York RB en su último encuentro de preparación.

La probable formación de Inter Miami vs. LA Galaxy, por la MLS

Drake Callender; De Andre Yedlin, Tomás Aviles, Sergei Kryvstov, Jordi Alba; Julian Gressel, Sergio Busquets, Diego Gómez; Lionel Messi, Luis Suarez y Robert Taylor. DT: Gerardo Martino.

El posible once de LA Galaxy vs. Inter Miami, por la MLS

John McCarthy; Miki Yamane, Maya Yoshida, Eriq Zavaleta, Julián Aude; Gastón Brugman, Mark Delgado, Riqui Puig; Jonathan Perez, Dejan Joveljic, Diego Fagundez. DT: Greg Vanney.

Inter Miami vs. LA Galaxy, EN VIVO: dónde ver por TV y ONLINE

Desde cualquier rincón del planeta, el partido del Inter Miami de Lionel Messi podrá verse a través de la MLS Season Pass, en Apple TV.

Las suscripciones tienen un valor de U$S 7,99 mensuales o de U$S 24,99 por lo que resta de la temporada; incluye todos los partidos de la fase regular y los playoffs. Si ya sos usuario de Apple TV tenés 7 días gratis y después se abona U$S 6,99 por mes.

Calendario y Partidos de Messi en Inter Miami

Inter Miami 2-0 Real Salt Lake | MLS fecha 1

LA Galaxy vs. Inter Miami | MLS fecha 2 | Domingo 25/02, a las 23.00 horas | Dignity Health Sports Park

Inter Miami vs. Orlando City | MLS fecha 3 | Sábado 2/03, a las 18.30 horas | Chase Stadium

Por definirse vs. Inter Miami | Concacaf CL 8avos (ida) | Jueves 7/03, a las 23 horas | Estadio a definir

Inter Miami vs. Montréal Impact | MLS fecha 4 | Domingo 10/03, a las 19 horas | Chase Stadium

Inter Miami vs. Por definirse | Concacaf CL 8avos (vuelta) | Miércoles 13/03, a las 21.15 horas | Chase Stadium

DC United vs. Inter Miami | MLS fecha 5 | Sábado 16/03, a las 15 horas | Audi Field

NY RB vs. Inter Miami | MLS fecha 6 | Sábado 23/03, a las 15 horas | Red Bull Arena

Inter Miami vs. NYC FC | MLS fecha 7 | Sábado 30, a las 20.30 horas | Chase Stadium

