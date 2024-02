Posadas | Realizaron una muestra fotográfica para conmemorar los dos años de la invasión rusa a Ucrania

En el marco de la conmemoración de los dos años de la invasión rusa a Ucrania, la Asociación Cultural Ucraniana, junto al Consulado Honorario de Ucrania en Misiones, realizó una muestra fotográfica en la Plaza 9 de Julio de Posadas. El objetivo del espacio fue mostrar diversas situaciones a lo largo de estos dos años de conflicto, desde la cotidianidad de las familias hasta el compromiso de los voluntarios y soldados.

“El mundo no puede mirar hacia otro lado”, aseguró el Cónsul de Ucrania en Misiones, Diego Lorenzo Muruniak, “no es comprensible que la humanidad no pueda sostener una posición firme, que no es otra que defender la identidad de todo un pueblo, la del pueblo ucraniano”, completó.

“Como descendientes y en este caso como representante del estado ucraniano, debo reconocer el apoyo de una gran mayoría de argentinos, pero también, veo, leo y escucho sorprendido a quienes defienden a un dictador como Putin, o bien quiénes se mantienen indiferentes, en silencio, casi cómplices del, que hoy, está comprobado es un asesino”, sostuvo el diplomático honorario.

Sobre la actualidad, tras estos dos años, Muruniak aseguró que “para los ucranianos, no solo fueron estos dos años con la invasión, en verdad hay diez años de lucha, diez años de locura imperialista, alentando pseudos nuevos estados, que claramente pertenecieron y pertenecen a Ucrania”.

Por otro lado, resaltó el valor del pueblo, porque, dijo “No se trata de una guerra personal de los gobernantes, se trata de la lucha diaria del pueblo ucraniano, pueblo convencido, ese mismo que la pasa mal, porque pierde familia, amigos, propiedades, escuelas, iglesias, viviendas, cultivos, pero tienen muy claro, no quieren perder la identidad, sienten un verdadero amor por su tierra, fueron y así la historia lo dice, y seguirán siendo ucranianos”.