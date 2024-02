Conflicto político: el gobernador de Chubut afirmó «Presidente, no le tengo miedo, no cederemos ante insultos y aprietes»

El conflicto entre los gobernadores y el gobierno nacional conducido por Javier Milei, continúa escalando y en las últimas horas, además del apoyo brindado por casi todos los mandatarios provinciales, hubo cruces a través de las redes sociales, entre Ignacio Torres de Chubut y el Presidente que se encontraba de viaje en EEUU.

«Presidente, quiero decirle que a diferencia de otros, yo no le tengo miedo. No vamos a ceder ante sus insultos, amenazas o aprietes. No creo en la violencia y voy a defender a los chubutenses hasta las últimas consecuencias. Usted tiene que gobernar para todos los argentinos, para eso lo votaron. A mi me eligieron para defender los intereses de mi provincia, y así lo voy a hacer», afirmó en la red social X, el mandatario de Chubut.

— Nacho Torres (@NachoTorresCH) February 24, 2024

Tras un comunicado de Nicolás Torres, gobernador de Chubut, y el resto de los patagónicos, gobernadores de todo el espectro político respaldaron el reclamo contra Nación. Por su parte Hugo Passalacqua presentó una demanda ante la Corte Suprema exigiendo al Gobierno Nacional lo adeudado por el FONID y otros programas docentes.

La denuncia de la provincia de Chubut, que asegura que el Ministerio de Economía de la Nación le retuvo ilegalmente $13.500 millones, sumó expresiones de solidaridad de 20 gobernadores que apuntan por la falta de transferencia de Javier Milei a las provincias.

Primero fueron los mandatarios de la Patagonia, luego se sumaron Kicillof y Llaryora y después se sumaron los nueves de Juntos por el Cambio. Se espera un documento de peronistas del norte.

En efecto dominó, un nutrido grupo de gobernadores patearon el tablero y le declararon la guerra al presidente Javier Milei, frente al recorte de fondos que asfixia las cuentas provinciales que han paralizado las obras públicas, afectan el inicio del ciclo lectivo y el transporte público de pasajeros. Primero fueron los mandatarios patagónicos, sin distinciones partidarias, que se solidarizaron con un reclamo del chubutense Ignacio Torres.