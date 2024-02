guerra entre milei y los gobernadores

El ministro del Interior dijo anoche que la Nación no se está reteniendo fondos de la coparticipación como lo expresa el gobernador de Chubut, Ignacio Torres y que sería absolutamente ilegal que paralice el abastecimiento de petróleo y gas.

Guillermo Francos, ministro del Interior indicó anoche en un programa de La Nación +, dijo que a la provincia de Chubut “se le descontaron recursos por un préstamo que la Nación le otorgó” y que venció este mes.

Remarcó que la Nación no está haciendo “nada ilegal” y dijo que deuda es parte de la herencia del gobierno anterior en esa provincia.

Agregó también que esa deuda se paga con fondos coparticipables y que la retención que se hizo de 13 mil millones de pesos, fue porque este mes vencía una cuota. “Es una deuda garantizada por la coparticipación”, explicó.

Y reiteró, sobre la amenaza de Ignacio Torres: «Él no puede entrometerse en la actividad de productores privados y paralizar el suministro de petróleo, salvo que use medios ilegales. Entiendo los reclamos. Son provincias que están sufriendo consecuencias de malas gestiones anteriores. Creo que le salió eso en un discurso apasionado. Entiendo que pueda estar molesto, pero creo que cuando reflexione se dará cuenta que no lo puede hacer. Si lo hace estaría cometiendo un delito».

