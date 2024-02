Se desplegará un mega operativo de seguridad para el Superclásico

A cuatros días del encuentro, desde la cartera porteña informaron que 1.500 efectivos de la Policía de la Ciudad serán desplegados para custodiar las calles aledañas al estadio. Además, comunicaron que la dirección estará a cargo del sector de Eventos Masivos, con la participación del Departamento de Fútbol, la División Contravenciones y Faltas, y las Superintendencias de Motorizada y Orden Urbano, para el control en los tres anillos dispuestos con diferentes controles

También habrá personal de del programa Tribuna Segura, Agentes de Tránsito, fiscalizadores de Espacio Público e inspectores de la Agencia Gubernamental de Control participando del mismo, con la finalidad de evitar que se establezcan los “Trapitos”, la venta ilegal y la reventa de entradas.

El mismo comenzará a partir de las nueve de la mañana con el corte de las calles en el Barrio River, siendo los residentes los únicos que podrán entrar en auto, y se anunció que las puertas se abrirán a partir de las 13 horas. En relación con el ingresó de los hinchas, desde el Ministerio pidieron que lleguen con anticipación para que no haya aglomeraciones y que los simpatizantes que no cuenten con entradas no se acerquen para evitar complicaciones.

Para el ingreso habrá cuatro troncales según la ubicación en el estadio y también estará disponible el carril familiar, en avenida Del Libertador y Barilari, destinado a menores de edad y a personas con movilidad reducida. Para las tribunas Sívori y Belgrano se entrará por el Puente Labruna y Udaondo, y para la Centenario y San Martín se ingresará por Quinteros y Figueroa Alcorta desde Monroe.

En cuanto al traslado del plantel de Boca, el micro será escoltado por un grupo de agentes desde la concentración en un hotel porteño hasta el Monumental. Lo mismo sucederá una vez que terminé el partido, cuando se retirarán seguidos por móviles policiales.

Fuente: TyC Sports