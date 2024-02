A tres fines de semanas de los Premios Oscar, este domingo se realizó la ceremonia de los Premios Bafta en la ciudad de Londres. Oppenheimer se llevó siete galardones seguida de Poor Things con cinco.

Oppenheimer fue la gran ganadora de la gala londinense ya que ganó el premio a Mejor Película y además se llevó otros seis premios (cuatro de los seis más importantes). Es decir, de las 13 nominaciones se alzó en 7. Por el lado de Poor Things

(Pobres Criaturas), logró ganar en 5 categorías de las 11 de las que estaba nominada, incluyendo Mejor Actriz por parte de Emma Stone quien la tendrá difícil en los Oscars ya que la favorita a ganar, aunque la actuación sea algo pobre, es Lily Glandstone de Los Asesinos de la Luna.

Para los Premios Oscar, la gran favorita sin lugar a dudas es el film de Christopher Nolan el cuál ya se alzó en lo más alto tanto en el Bafta como en los Globos de Oro. La ceremonia se llevará adelante en Estados Unidos el próximo diez de marzo.

Todos los ganadores de los Premios Bafta 2024

Mejor película: Oppenheimer

Mejor director: Christopher Nolan – Oppenheimer

Mejor actriz: Emma Stone – Poor Things

Mejor actor: Cillian Murphy – Oppenheimer

Mejor actriz de reparto: Da’Vine Joy Randolph – The Holdovers

Mejor actor de reparto: Robert Downey Jr – Oppenheimer

Mejor guion original: Anatomy of a Fall

Mejor guion adaptado: American Fiction

Mejor maquillaje y peinado: Poor Things

Mejor diseño de vestuario: Poor Things

Mejor película británica: The Zone of Interest

Mejor corto animado británico: Crab Day

Mejor corto británico: Jellyfish and Lobster

Contribución destacada de un británico al cine: June Givanni

Diseño de producción: Poor Things

Sonido: The Zone of Interest

Mejor banda sonora: Oppenheimer

Mejor documental: 20 Days In Mariupol

Mejor Fotografía: Oppenheimer

Mejor Montaje: Oppenheimer

Mejor cásting: The Holdovers

Mejor película en lengua no inglesa: The Zone of Interest

Mejor debut de guionista/ productor/ director británico: Earth Mama

Mejor película animada: The Boy and the Heron

Mejores efectos visuales: Poor Things

Estrella en ascenso: Mia McKenna-Bruce

Sinopsis del film ganador de los Premios Bafta 2024

Durante la Segunda Guerra Mundial, el teniente general Leslie Groves designa al físico J. Robert Oppenheimer para un grupo de trabajo que está desarrollando el Proyecto Manhattan, cuyo objetivo consiste en fabricar la primera bomba atómica.