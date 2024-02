La reacción del mercado luego del fracaso de la Ley Ómnibus: cayeron los bonos y las acciones argentinas

Ayer el oficialismo pidió que el megapaquete de reformas vuelva a comisión. Los títulos en dólares bajan e impulsan al riesgo país. Los bonos y las acciones argentinas en Wall Street cayeron en las primeras negociaciones de este miércoles después de que el oficialismo pidiera que la Ley Ómnibus vuelva a comisión.

La reacción del mercado al revés en el megapaquete de reformas impulsado por Javier Milei muestra una caída de los bonos en dólares de hasta 4,9%, en tanto que los bonos en pesos alcanzan un rojo de hasta 3,6%. El riesgo país, en tanto, suma 99 unidades y cotiza a 1931 puntos.

Por su parte, las acciones argentinas en Wall Street también cotizaron en baja. Banco Supervielle perdió 10,3%. Lo siguen BBVA y Banco Macro que retroceden 8,5% y 7,9%, respectivamente. Las caídas en las acciones se vieron desde antes de la apertura. En el premarket, los papeles de YPF y Grupo Galicia llegaron a retroceder hasta un 5,5%, mientras que Pampa Energía mostraba un rojo de 3,3%.

Con este panorama, el mandatario argentino responsabilizó a quienes votaron en contra de la Ley Ómnibus. “Anoche la casta festejó. Hoy los argentinos de bien sufren los efectos negativos de sus desmanes y pasión por vivir de lo ajeno”, escribió en su cuenta de X (exTwitter).

“Son muy parecidos a las bestias que festejaron el default en 2001/2. La Ley de Bases les sacó la careta a los delincuentes que arruinan al país”, completó junto a una imagen del cuadro del premarket de hoy.

Un revés legislativo y financiero

Desde la consultora FM&A sostuvieron que “con este revés para el oficialismo, hoy miércoles se espera un rebote en los dólares paralelos, con caída en bonos soberanos y acciones, aunque sin pánico, porque el mercado ya descontaba una versión ‘lavada’ de la ley “ porque ya no tenia el plan fiscal).

“(Luis) Caputo ayer por la noche dijo que ‘déficit cero’ no se negocia y está vigente traer calma al mercado”, agregó Fernando Marull, socio de la consultora.

En el reporte matutino de TSA Bursátil señalaron que “los activos argentinos operaban con pérdidas en el premarket, ante lo sucedido con la Ley Ómnibus ayer”.

Anoche, el ministro de Economía sostuvo que “la votación o no de la ley no va a cambiar el rumbo económico” y que “no se va a gastar más de lo que se recauda”. Asimismo, remarcó que “el Banco Central no va a financiar al tesoro” y pidió “no dramatizar” lo ocurrido en el Congreso.