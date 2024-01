“Momentáneamente están prohibidas todo tipo de quemas en la provincia, incluso las controladas”, advierten desde el Ministerio de Ecología

Argentina enfrenta una ola de calor que afecta a Misiones y otras 19 provincias. En consecuencia, el índice de peligrosidad de incendios se elevó a niveles críticos. Se recomienda a la población mantenerse alerta ante posibles focos y tomar medidas preventivas para evitar golpes de calor.

Una ola de calor azota a Misiones y unas 19 provincias más de Argentina, entre las que se incluyen, llamativamente, las de la Patagonia. Daniel Fernández Catá, titular de la Dirección de Alerta Temprana, se refirió al fenómeno climático, destacando que para la tierra colorada no se trata de una cuestión inusual, todo lo contrario, “estaba siendo raro que no tengamos una. Empezó el año y no teníamos una ola de calor. Y está llegando ahora”, señaló.

En la misma línea, consideró que el fenómeno de El Niño contribuyó a la atenuación de las altas temperaturas al menos unas semanas. “Tuvimos una incidencia, unos fenómenos meteorológicos de escala menor que provocaron mucho viento del Este y eso a nosotros nos benefició, porque tuvimos amaneceres frescos y máximas que fueron bastante amenas, muy tolerables”, explicó.

Respecto a las precipitaciones, Fernández Catá indicó que no se esperan lluvias próximas significativas que puedan aliviar las altas temperaturas, las cuales rondarán los 37°. “El domingo podríamos tener un cielo parcialmente nublado en la provincia y algunas chances de lluvia, pero son bajas, que atenuarían un poquito el calor, pero no mucho”, manifestó. En tanto, el jueves próximo llegaría una tormenta.

El especialista también abordó la situación en países vecinos como Paraguay y Brasil, donde se registraron graves inundaciones y tormentas en los últimos días. No obstante, a pesar de compartir sistemas de medición meteorológica con estos países, Argentina se mantuvo al margen de estos eventos catastróficos.

De esta manera, se recomienda a la ciudadanía evitar las actividades al aire libre en los horarios de mayor insolación y mantener la hidratación adecuada con el objetivo de prevenir golpes de calor.

Por su parte, el ingeniero Luis Chemes, director de Manejo del Fuego y Emergencias Ambientales del Ministerio de Ecología, mencionó que el índice de peligrosidad de incendios se encuentra bajo nivel extremo en la provincia.

“Tenemos alta temperatura, baja humedad, escasas precipitaciones y los vientos. Esa cantidad de situaciones lleva a que estamos, en índice de peligrosidad extremo, donde todos los recaudos que uno pueda tomar suelen resultar insignificantes”, aseguró. Inclusive se apunta a que la comunidad debe tomar los mayores recaudos, debido a que el alto porcentaje de fuego sin control que arrasa con varias hectáreas en esta región, según el funcionario, ocurren «de manera intencional o por descuido del hombre».

El Ministerio de Ecología de la provincia implementó medidas preventivas, incluyendo la prohibición total de quemas. «Está totalmente prohibido realizar alguna quema», enfatizó. A pesar de que las quemas controladas son autorizadas bajo ciertas condiciones, estas también están momentáneamente prohibidas, lo que significa que cualquier fuego detectado en la provincia es ilegal.

En este sentido, Chemes subrayó la importancia de la vigilancia y el trabajo conjunto para prevenir incendios. «La provincia está monitoreada continuamente, tanto por imagen satelital como por trabajos realizados a campo», detalló. La labor la llevan adelante diferentes entidades como el Plan Provincial de Manejo del Fuego, bomberos voluntarios, protección civil y consorcios privados, informó.

El director profundizó sobre el riesgo en zonas de esparcimiento como el caso de los campings. «Cuando prenden un fuego tomen todos los recaudos en extinguirlo, para evitar esto que estamos diciendo», advirtió. Además, reiteró que hasta la fecha no se registraron incendios de magnitud en Misiones, aunque se controlaron pequeños focos rápidamente.

En tanto, en torno a la situación en el Parque Nacional Los Alerces, donde las llamas arrasaron con más de 2.000 hectáreas, Chemes describió un escenario desolador en un área de bosque nativo. «Cuando las condiciones climatológicas son totalmente adversas, eso se propaga y por eso estamos en esta situación del límite», dijo, evidenciando la fragilidad de los ecosistemas ante estos eventos.

“Momentáneamente están prohibidas todo tipo de quemas en la provincia, incluso las controladas”, advierten desde el Ministerio de Ecología