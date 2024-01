Javier Milei respaldó a Francos y les ratificó a sus ministros que “el impuesto PAÍS no se negocia” tras los cruces con los gobernadores

Tras las versiones cruzadas con los diputados dialoguistas sobre la negociación de la ley Ómnibus, en Casa Rosada dicen que los mandatarios mintieron. El ministro del Interior le dijo al Presidente y a sus pares que ese cambio tributario no se había siquiera conversado anoche en el encuentro en el CFI.

La reunión de Gabinete de esta mañana tuvo lugar apenas horas después de las tensiones y versiones cruzadas entre los gobernadores y la Casa Rosada por lo conversado en el encuentro celebrado ayer en el CFI, donde intentaron destrabar la ley Ómnibus. Los jefes provinciales dialoguistas dijeron anoche no sólo que se había hablado de coparticipar el Impuesto PAÍS, sino que el Ejecutivo, a través del ministro Guillermo Francos, había dado el visto bueno a esa posibilidad. Sin embargo, poco después, cerca de Javier Milei salieron a negarlo.

Esta mañana, en el cónclave habitual en el palacio del gobierno nacional, Francos le transmitió a primer mandatario y al resto del equipo en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno que anoche no hubo ningún tipo de referencia a ese tributo que los gobernadores querían introducir en la negociación. Esto a pesar de que anoche al menos 10 gobernadores y diputados expresaron que ese tema sí se había puesto sobre la

mesa.

Milei, dejaron saber en Gobierno, respaldó al ministro político frente a sus pares, e insistió: “El impuesto PAIS no se negocia”. Poco después, en Gobierno deslizaban que los mandatarios provinciales “mintieron”, no sólo con respecto a la aprobación o no de ese punto, sino también al decir que se había discutido en el cónclave de anoche. “No se habló siquiera de ese tema”, aseguró un funcionario.

Sin embargo, el propio ministro del Interior, en la entrevista que brindó al conductor Alejandro Fantino anoche, había deslizado justamente lo contrario, en consonancia con los gobernadores. “Fue una reunión corta, pero fructífera. Plantearon dos o tres puntos que estaban todavía en discusión y espero que los podamos solucionar mañana. Un punto era el tema del impuesto PAIS, otro eran artículos vinculados a hidrocarburíferos y el tercer punto era la lista de empresas sujetas a privatización”, había dicho.

Lejos de un entendimiento con los gobernadores, que están deseosos de que se compense el ajuste en la recaudación a través de otros medios, en Gobierno aún aseguran que no está en riesgo la sesión en Diputados mañana. Sostienen que tienen los votos necesarios para obtener el quórum, incluso después de que se embarraran los diálogos anoche, cuando Milei llamó a los dialoguistas “bloque extorsión” y tensó al máximo la relación con el Congreso. “Hasta acá llegamos, ahora a votar”, dijeron cerca del jefe de Estado esta mañana.

Los mandatarios pidieron al ministro que el Poder Ejecutivo acepte coparticipar un porcentaje de ese tributo a la compra de divisas como condición para dar aval al proyecto del oficialismo en el Congreso. Pero Milei y Francos insisten en que el capítulo fiscal fue removido justamente para asegurarse el respaldo de los aliados y no cederán en incorporar ningún punto. “Ellos se quejaban de la parte fiscal. Bueno, ahora no está más, pueden votar”, chicanearon en Balcarce 50.

Ayer en el CFI el espectro dialoguista del interior estuvo ampliamente representado. Por los gobernadores de Juntos por el Cambio estuvieron Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Jorge Macri (CABA), Ignacio Torres (Chubut), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Leandro Zdero (Chaco) y Gustavo Valdés (Corrientes), Marcelo Orrego (San Juan). Mientras que por el peronismo anti K fue Martín Llaryora (Córdoba); y los gobernadores peronistas de Catamarca, Raúl Jalil, Tucumán, Osvaldo Jaldo, que apoyaban al gobierno anterior, pero están a favor de la ley Ómnibus, mandaron representantes de sus gabinetes.

También los diputados más importantes de las bancadas aliadas: Miguel Ángel Pichetto, Nicolás Massot, Emilio Monzó, acompañados por Oscar Agost Carreño, Ricardo López Murphy, y Carlos Gutiérrez, de Hacemos Coalición Federal; Diego Santilli y Damián Arabia, por el PRO; Rodrigo De Loredo, Lisandro Nieri, Pamela Verasay y Soledad Carrizo por el radicalismo, y Pamela Calletti, Agustín Fernández, Alberto Arrua, Carlos Alberto Fernández, Osvaldo Llancafilo, del bloque Innovación.

Los gobernadores transmitieron que ayer le plantearon de entrada al funcionario discutir sobre la asignación de fondos del Impuesto PAÍS, y que el ministro les manifestó que podía concederse siempre que los legisladores del PRO, Hacemos, UCR e Innovación acompañaran el resto del articulado. También dijeron que Francos insistió en que la oposición diera el aval para votar el listado de privatizaciones contenidas en la Ley Ómnibus, un punto delicado que los dialoguistas quieren discutir empresa por empresa. Pero en Gobierno intentaron dar vuelta las versiones en común que deslizaban varios legisladores y gobernadores, anoche.

