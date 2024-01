Desde la CESANE aseguran que un nuevo aumento en el precio de la nafta puede generar una retracción aún mayor en las ventas en todo el país

El Gobierno evalúa actualizar los impuestos al combustible líquido (ICL) y al dióxido de carbono (IDC), que permanecieron inalterados desde julio de 2021, lo que impactaría en un aumento del precio de las naftas. Faruk Jalaf, presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio y Afines del Noreste (CESANE), expresó su preocupación y analizó la situación actual.

Faruk Jalaf – Santa María de las Misiones

Jalaf señaló que “como el gobierno nacional anda muy necesitado de recursos, probablemente haya un incremento» de los impuestos a los combustibles. «Es lo único que podemos nosotros imaginar. No hay nada formalmente dicho ni confirmado de que pueda haber un incremento, pero sospechamos porque suelen salir días antes, avisando que se va a prorrogar. En este caso no ha habido una prórroga, así que no sabemos si todavía va a salir o si directamente se va a dar el aumento o la actualización de esos impuestos”, agregó.

Al ser consultado sobre el porcentaje del posible aumento, Jalaf indicó que no se tiene información al respecto, pero consideró que el aumento podría ser significativo, recordando aumentos de los impuestos al combustible del 65% y el 124% en años anteriores. “Se calcula que no lo van a hacer bruscamente, pero no sabemos nada. Las medidas que toma este gobierno son drásticas a veces, y es probable que lo hagan de una sola vez o que lo hagan en tres veces”, aclaró.

El impacto en los consumidores y las empresas también fue abordado por Jalaf, quien advirtió que un aumento en el precio del combustible podría generar una retracción en las ventas. En la provincia de Misiones, la retracción ya es del 50%, sobre todo por una menor afluencia desde los países vecinos para cargar nafta, mientras que a nivel nacional el promedio es del 30%.

A su vez, expresó su preocupación porque los costos para las estaciones de servicio siguen aumentando mientras los ingresos se mantienen congelados. “Esto nos perjudica a todos, a nosotros en forma directa y al usuario en forma indirecta, porque va a consumir menos porque no le va a alcanzar, no porque no quiera, y la actividad económica ha caído y va a seguir cayendo”, detalló.

“Después de pasar esta crisis que estamos viviendo, nos iremos acomodando a como éramos antes, y lo que vale el producto es lo que vamos a pagar. Probablemente ahí empiecen a bajar los impuestos, porque al Estado tampoco le conviene que la actividad económica se frene, porque también deja de recaudar. Es un círculo que tendría que ser virtuoso, y en este momento dejó de serlo por el hecho de que hubo una actualización muy brusca de los precios que estaban retrasados”, concluyó.