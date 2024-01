Corrientes | Exigen reparaciones inmediatas en rutas provinciales

Los accesos a los Esteros del Iberá y otros viaductos cercanos dificultan el transporte de ganado y otras producciones. Vecinos exigen reparaciones inmediatas.

La deteriorada condición de las rutas provinciales que conducen a los Esteros del Iberá y áreas circundantes ha desatado una creciente preocupación entre los productores locales, quienes se han unido para expresar su malestar y exigir soluciones al gobierno provincial.

Uno de los afectados, José Vizcaichipi, residente de Gobernador Virasoro y propietario de un emprendimiento turístico en Paraje Galarza, señaló sobre la crítica situación de los caminos de acceso. Vías como las Ruta Provinciales 40, 41, 42, 36, 37, 145 y otras han permanecido en pésimo estado de conservación durante un tiempo considerable, afectando no solo a los productores locales sino también a la industria turística.

En ese sentido, Vizcaichipi destacó la reticencia de muchos productores a abordar públicamente el tema, a pesar del evidente deterioro que enfrentan estas rutas rurales. «Somos una zona productora muy importante de la provincia, y merecemos que el gobierno provincial ponga en su agenda de una vez por todas el arreglo de nuestras vías de acceso y extracción de la producción», subrayó durante una reunión multisectorial realizada vía zoom.

La situación ha llevado a los productores afectados a organizar una reunión multisectorial, que incluyó representantes de los sectores forestal, ganadero y turístico. Alrededor de 40 personas participaron en esta sesión, donde se determinaron las acciones a seguir para abordar la problemática.

Reclamo y pedido de audiencia al gobernador

El emprendedor turístico explicó en detalle las dificultades que enfrentan diariamente los habitantes de la zona. «Hay alrededor de 120 kilómetros por la Ruta Prov. 40 desde el empalme con la Ruta Nac. 14 hasta Pellegrini, en los cuales hay 20 kilómetros en buenas condiciones debido al enripiado. Sin embargo, de ahí en adelante, el acceso es imposible», detalló. Además, destacó problemas similares en las Rutas Provinciales 36, 42, y 41, resaltando la crítica situación en la Ruta Prov. 145.

Frente a esta realidad, los productores afectados redactaron una nota de reclamo destinada al gobernador Gustavo Valdés. Solicitan una audiencia urgente que incluya la participación de autoridades competentes. La intención es que dicho encuentro sea presencial y se lleve a cabo en Colonia Carlos Pellegrini, para poner de relieve la urgencia de la situación.

Asimismo, resaltó la necesidad de que el gobierno provincial tome medidas concretas. «El gobierno debe entender que la situación no da para más, y que mínimamente necesitamos que se coloque ripio de calidad en estas rutas», subrayó. Además, hizo un llamado a la diplomacia en los reclamos, pero instó a la firmeza y constancia en la demanda.

Finalmente, hizo hincapié en que la atención a la región no debería depender de afiliaciones políticas, sino del potencial productivo y turístico de la zona. «Nuestra zona no solo productivamente es pujante, sino que también lo es turísticamente, y yo creo que el gobernador Valdés tiene que realizar la inversión necesaria en nuestras rutas, no porque tengamos afinidad política con él, sino porque como región productiva somos importantes», concluyó Vizcaichipi.

Fuente: Noticias Data