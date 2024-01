Misiones: la CGT local, diversos partidos políticos y múltiples agrupaciones se adhieren al paro del 24 de enero y convocan a una movilización masiva

Convocados por la CGT nacional, numerosas organizaciones, sindicatos y agrupaciones marcharán también en Misiones, como en distintos puntos del país; expresándose en contra del DNU y de la Ley Ómnibus del Gobierno de Milei. Convocan a “manifestarse en unidad” el próximo 24 de enero, bajo el lema “Todos al paro: no al DNU-No a la ley ómnibus”.

“Adherimos al PARO GENERAL que se realizará el miércoles 24 de enero, y nos movilizaremos en diversos puntos de la provincia de Misiones para manifestarnos masivamente y en simultáneo”, expresaron a través de un comunicado.

“Con la voz y la fuerza de los trabajadores y el pueblo movilizado expresaremos que es

inaceptable la imposición de medidas antipopulares, que eliminen derechos, que

deterioren la calidad de vida, que destruyan el trabajo y la producción, que desaparezcan

las economías regionales, que afecten la soberanía y entreguen el patrimonio nacional,

que -en definitiva- pongan en riesgo nuestro futuro”, agregaron.

Tal vez le interese leer: El Gobierno nacional anunció que descontará el día a los empleados estatales nacionales que adhieran al paro general

“Adherimos y nos movilizaremos para que el Gobierno nacional tome nota de la

desaprobación y repudio de sus medidas. Pararemos ejerciendo el derecho a la protesta

para señalar qué políticas queremos y cuáles rechazamos. Nos manifestaremos para

marcar de manera democrática y masiva qué deben tener en cuenta los gobernantes y

legisladores en sus decisiones, visibilizando la fuerza en la que podrán respaldarse quienes

asuman representarnos y mostrando a otros contra qué estarán actuando”, sostuvieron, además las diversas agrupaciones que marcharán este 24 de enero en la provincia de Misiones, sumándose a la marcha nacional de la CGT.

Y destacaron “promovemos reuniones y asambleas en todos los ámbitos, extender la adhesión, y fortalecer la unidad”.

Lugar y horarios de concentración en las diferentes localidades:

Posadas: 9hs Plaza 9 de Julio

Oberá: 11hs Centro Cívico

Eldorado: 10hs Plaza Sarmiento

Puerto Rico: 19hs Plaza del Colono

Montecarlo: 9hs Plaza San Martín

Apóstoles: 17hs PlazaSan Martín

Iguazú: 17hs Marcha desde rotonda hasta Plaza San Martín

Jardín América: 9hs Concentración en Plaza 9 de Julio – Marcha a cruce RN12conRP7, luego a la Terminal y vuelta a la plaza

San Pedro: A CONFIRMAR

San Vicente: A CONFIRMAR

Adhesiones al paro:

Estas son las asociaciones, agrupaciones, sindicatos otros entes adheridos en Misiones:

– Federación de Trabajadores por la Tierra, la Vivienda y el Hábitat (FTV)

– frentePATRIA Misiones

– CTD Aníbal Verón Nacional

– SUOR Sindicato Unido de Obreros Rurales, en la FETARA CTA-A

– Corriente Nacional Martín Fierro

– Frente Barrial 19 de Diciembre

– La 8 de Octubre (agrupación universitaria)

– CONAPLA Misiones

– Partido Comunista

– Federación Juvenil Comunista

– Movimiento Territorial Liberación

– UOLRA Unión de Obreros Ladrilleros de la República Argentina Seccional Misiones

– Partido KOLINA MISIONERA

– ATE VERDE Y BLANCA

– Asociación y Cooperativa Construyendo Lazos Solidarios

– Encuentro Patriótico

– Asociación El Centenario

– Frente Transversal Nacional y Popular (FTNyP)

– Movimiento Cuidadores de la Casa Común

– Agrupación peronista 17 de Noviembre

– JUP Juventud Universitaria Peronista

– La Banda del Pocho

– Movimiento Octubres

– Frente Patria Grande

– Partido Político ARANDÚ

– Agrupación PAÑUELOS ROJOS

– Asociación Nueva Generación de 9 de Julio

– CCC Corriente Clasista y Combativa

– FNC Frente Nacional Campesino

– Originarios en Lucha

– PTP- PCR

– Asociación Nacional de Ex Presos políticos de la República Argentina

– Asociación Civil Club de Abuelos Santa Lucía

– Puro Peronismo Misiones

– Frente Social Patria Nueva

– Cooperativa NUEVO HORIZONTE

– MP LA DIGNIDAD Misiones

– Organización LA TRECE «Jk»

– SITOCRA Eldorado

– Multisectorial 21F

– Organización Horizonte Pueblo «Oberá»

– Sindicato de Trabajadores Jubilados y Pensionados Municipales de Misiones

– Colectivo de Afrodescendientes de Misiones

– Peronismo de la Soberanía Misiones

– Cooperativa de trabajo SOBERANÍA

– Movimiento Evita Capitana

– Familiares en la Campaña Nacional Contra la Violencia Institucional

– Merendero y Centro Cultural Juan Zaremba/Cristina Vasquez

– Juntos Podemos, Montecarlo

– Partido Provincial Unión de Trabajadores Misioneros

– Agrupación 26 de Octubre

– Partido de la Concertación FORJA Misiones

– Pueblo Mbya GUARANÍ

– Asociación Civil «Somos Diverses»

– Partido MILES Misiones

– Sindicato de Tareferos de Montecarlo

– Cooperativa TEXTIL DE TAREFEROS

– Cooperativa LEALTAD Y COMPROMISO MISIONERO

– Proyecto Circuito por la Memoria FHCS-UNaM

– Cátedra Libre Eduardo Galeano Helena Villagra – UnaM

– MPL Movimiento Pedagógico de Liberación

– Asociación Civil ESPERANZA MISIONERA

– Red de Agrupaciones Peronistas Misiones

– RCA Abrazo Ciudadano Misiones

– RCA Abrazaracristina Misiones

– Docentes en Lucha Misiones

– Agrupación AFIRMACIÓN PERONISTA

– Cooperativa de Trabajo GUATAMBÚ

– Frente social y político la Nueva Independencia (Puerto Libertad)

– Partido Socialista Misiones

– Partido FRENTE GRANDE (Distrito Misiones)

– SITAJA Sindicato de Tareferos de Jardín América

– Agrupación Peronista Celeste y Blanca Puerto Rico

– Asociación Civil Presencia y Esperanza

– Agrupación Luche y Vuelve

– Frente Ciudadano Nacional La Nestor, Cristina Conducción, Misiones

– CTA de los Trabajadores Misiones

– Cooperativa FORJANDO EL FUTURO

– Movimiento 13 de Diciembre

– Productores de la Patria (Puerto Rico)

– S.T.P. Sindicato de Trabajadores Pasivos

– Agrupación CONTÁ CON NOSOTROS

– Agrupación MILITANTES EN MARCHA

– MST TERESA VIVE PUERTO RICO MISIONES

– MULTISECTORIAL DE AGRUPACIONES DE PUERTO RICO (MAPRi)

– Movimiento Social Pueblo Organizado

– Ateneo de Profesionales Justicialistas

– Agrupación Gobernador Aparicio Almeida

– PJ Eldorado

– Partido Político Ganar, Distrito Misiones

– Asociación de Usuarios y Consumidores DEFENDER

– Movimiento político, social y sindical Primero la Patria

– Asociación de Tareferos de la Zona Centro

– Partido Nuevo Encuentro Misiones

– Mesa Coordinadora Militantes Peronistas Montecarlo

– Trama al Sur, Canal Social Latinoamericano

– Asociación Civil AMAOS

– Cooperativa de Comunicación TIERRA COLORADA

– SOBERANXS Misiones

– Movimiento Solidaridad Patria Grande

– RAOM Red de Agricultura Orgánica de Misiones

– Mesa Provincial de Ex Detenidos Políticos y Familiares

– Movimiento Misionero

– Frente Graduados por la Educación Pública, FHyCS, UNaM

– MUN Movimiento de Unidad Nacional

– La Carlos Tereszecuk, movimiento estudiantil, FhyCS, UNaM

– Generación Patriótica Misiones

ADHESIONES DE REFERENTES

– Raúl Aramendy, Coordinador SERPAJ MISIONES

– Hugo Quintanilla, Trabajador No Docente UNaM

– Raul Arevalos, Congresal Nacional del PJ Misiones

– Miguel López, Congresal Nacional del PJ Misiones

– David Ayala, Congresal Provincial de Eldorado por el PJ Misiones

– Alejandro Aguirre, Congresal Provincial de Posadas por el PJ Misiones

– Rafael Golemba, Congresal Provincial PJ por la Zona Norte de Misiones

– Mario Bordón, Congresal Provincial del PJ Misiones

– Francisco Javier Villalba, Referente de la comunidad Zona Norte

– Lucas Lombardo, referente del PJ Misiones de Aristóbulo del Valle

– Alejandro Miravet, +D60, Asociación por los Derechos de las Personas Mayores

– Rodolfo Alfonso, referente del PJ de Campo Viera

– Jorge Heriberto Romero, referente del PJ de Apóstoles

– Carmen Beatriz Leites, Antropóloga Social, UNaM

– CPN Carlos Andrés Ortiz

– Susana Lunge, Vicepresidente 1era Congreso PJ Distrito Misiones Congresal

– Gerardo Segovia, Red de Agricultura Orgánica de Misiones RAOM

– Galeano Facundo, Movimiento Misionero

– Héctor “Pelo” Escobar, Movimiento por los Derechos

– Raquel Osorio, referente de Izquierda Socialista en el FITU y de la Lista FUCSIA Docentes

Universitarios

Lee también: