Una empresa de Misiones no se adhiere al paro del 24 de enero y ese día trabajarán el doble

La Concesionaria Oficial de Volkswagen en Misiones, Lowe y Compañía, que funciona desde 1934 y es una de las pioneras del país, anunció hoy vía redes sociales y con posteos enviados por el propio Carlos Lowe, titular de la empresa familiar, que no solamente no adherirán al paro decretado por la CGT el próximo 24 de enero, sino que además trabajarán el doble para suplir a los que no trabajan.

Paro del 24 de enero de la CGT

Tras la movilización masiva a Tribunales, el Comité Central Confederal de la CGT confirmó que habrá un paro general el 24 de enero en rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de desregulación económica y la extensa Ley Ómnibus que Javier Milei envió al Congreso.

La desición se tomó durante el encuentro de las organizaciones obreras confederadas en la sede sindical de Azopardo de la ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) en donde definieron que el paro se llevará a cabo el 24 de enero y contará con una movilización de los trabajadores. El último paro general de la CGT fue en mayo de 2019.

Por su parte, la Confederación General del Trabajo (CGT) Regional Misiones llevó a cabo una asamblea, donde se ratificó su adhesión al paro general nacional convocado por el Comité Central Confederal para el próximo 24 de enero. La movilización correspondiente se organizará en la Plaza 9 de Julio de la ciudad de Posadas.