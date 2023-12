Así se vive la Fiesta Nacional de la Navidad del Litoral en Leandro N. Alem: ya se palpita el gran show de Alejandro Lerner

Este sábado continúa la Fiesta Nacional de la Navidad del Litoral que todos los años sorprende con su cartelera artística. Esta edición, se desarrollará del 8 al 10 y del 15 al 17 de diciembre. Este sábado como broche de oro de la jornada, estará Alejandro Lerner.

Por el escenario mayor de esta celebración, han pasado figuras consagradas como Soledad, Los de Imaguaré, el Chaqueño Palavecino, Lucas Sugo, Jairo, Los Nuñez, Mario y Chingoli Bofill, Valeria Lynch, Patricia Sosa, Sergio Denis, Los Huayra, Raúl Lavié, Peteco Carabajal, Chango Spasiuk, Opus Cuatro, Zamba Quipildor, Facundo Saravia, Los Alonsitos, Los Tenores del Teatro Colón, Destino San Javier, Guitarreros, Bien Argentino, Malevo, Joselo Schuap, Fabián Meza, Pamela Ayala, Los Mitá, Cristian y La Ruta, Ballet del Parque del

Conocimiento, Alma Gaucha, entre muchos otros.

Algo para destacar, es que los artistas provinciales y locales, siempre tienen un espacio dentro de la fiesta y este año, no será la excepción, donde se destacan: Alejandro Lerner, Axel, Coki Ramírez, Diana Amarilla, Amboé, Los Juan y el crédito local, Cristian Wagner y La Ruta, quien vuelve en está edición.

El desfile de carrozas, por su parte, tiene lugar frente al predio de la fiesta, situado

en Av. Libertador No 598, a partir de las 21 horas, durante 4 jornadas. Las mismas

están previstas para los días 9, 10, 16 y 17 de diciembre, respectivamente.

Artistas de la edición 2023

Sábado 9

Para abrir una noche que será inolvidable, desde Córdoba llega una cantante que

trae las mejores versiones de esos temas que amamos todos: COKI RAMÍREZ. Y como broche de oro, contaremos con la presencia de un artista cuyos temas ya forman parte del ADN de nuestro cancionero popular: ALEJANDRO LERNER.

Domingo 10

En la apertura de esta jornada dedicada a toda la familia, abrirá el telón el ballet “Al

compás del corazón” que presenta “Navidad Nuestra”, del inolvidable Ariel Ramírez.

Con un gran despliegue coreográfico y de vestuario, el Ballet Clásico del Parque del Conocimiento trae una de las obras navideñas más reconocidas en el mundo entero: El Cascanueces.

Luego de la danza, habrá un espacio dedicado a la música religiosa, el que estará a cargo de los diferentes coros de las Iglesias de Leandro N. Alem, que evocarán a través de canciones y villancicos, el nacimiento del niño Dios.

También hará la presentación de su nuevo trabajo discográfico, el cantautor local Luis Soza; y para cerrar una noche de domingo a todo ritmo, llegan desde Dos de Mayo, provincia de Misiones, Los Mitá.

Viernes 15

En una noche dedicada íntegramente a la música del Litoral, llega desde Oberá el Ballet Alma Gaucha, con un cuadro coreográfico que combina lo mejor de nuestras danzas regionales.

Desde Leandro N. Alem, Carlos Müller, acompañado por un selecto grupo de músicos, nos brindará lo mejor de su repertorio.

Susana Moreno y Vanesa Avellaneda serán las encargadas de traer un espectáculo inolvidable con aquellas canciones que ya son un clásico dentro de nuestra música regional. El cierre será a puro Chamamé, con AMBOÉ.

Sábado 16:

Noche dedicada a la música pop y recibimos a una misionera, que participó de los reality más importantes de nuestro país. Finalista de “Elegidos” (2015), ganadora de “Tu Cara Me Suena” (2016) y que hoy está radicada en México, donde continúa su formación académica y su carrera como actriz y cantante. Ella es Diana Amarila, que trae nuevo repertorio, con canciones propias y del cancionero popular.

Con un repertorio alegre y contagiante, Cristian y La Ruta vuelve a hacernos corear cada una de sus clásicas canciones.

Y para finalizar una noche bien arriba, repasando los mejores temas de su carrera,

hace su presentación uno de los artistas más carismáticos y talentosos de su

generación: Axel.

Domingo 17:

Comenzamos con una tarde para los más pequeños con la presentación del grupo “Las Pulguitas”, seguidas por “Gurises Felices” y un cierre a cargo de las bandas cristianas de música rock y pop.

VENTA DE ENTRADAS

Las entradas para los días sábados 9 y 16 de diciembre, respectivamente, tienen un costo de $4.000 pesos argentinos, para las personas a partir de los 12 años. La misma habilita el ingreso al Parque Temático con todos sus atractivos.

Cabe aclarar que, los asientos que están dispuestos en el sector de espectáculos, no se reservan, son limitados y se ocupan, de acuerdo al orden de llegada, hasta agotarlos.

Los lugares en los que se pueden adquirir las entradas son:

Municipalidad de Leandro N. Alem

Dirección: 25 de Mayo y M. Moreno – Leandro N. Alem

Lunes a viernes de 6.30 a 12.30 horas

Casa de la Cultura y el Bicentenario

Dirección: Sarmiento N° 75 – Leandro N. Alem

Lunes a viernes de 6.30 a 12.30 horas y de 15.30 a 21 horas

Boletería digital: https://fiestanacionaldelanavidad.boleteriadigital.com.ar/

Boleterías en el predio de la Fiesta

Dirección: Av. Libertador N° 598 – Leandro N. Alem

Días y horarios: Del 8 al 10 y del 15 al 17 de diciembre a partir de las 18 horas.

Sugerencias:

Se recomienda a aquellas personas que vistan la fiesta llegar temprano, para poder

recorrerla. Primero, por todos los atractivos del predio, y luego, disfrutar del desfile

de carrozas, para finalmente, ingresar a presenciar los espectáculos.

GASTRONOMÍA

Quienes visiten el predio de la Fiesta Nacional de la Navidad, podrán disfrutar de una amplia oferta gastronómica en cada uno de los más de 30 puestos que están distribuidos a lo largo de 4,5 hectáreas. Con variedad de sabores y precios, los stands que ofrecen exquisitos platos se ubican tanto al aire libre como en espacios cubiertos.

Si bien la oferta hotelera de Alem ha crecido en los últimos años, aquellos que deseen alojarse en la ciudad, podrán hacerlo en algunos de los lugares que se promocionan desde la página de turismo de la ciudad. Para mayores consultas pueden ingresar a: www.turismoalem.com.ar y visitar la sección “alojamientos”.

Este año la Fiesta Nacional de la Navidad, vuelve a poner en escena diferentes atractivos que conforman su variada oferta. Por onceava vez consecutiva se vuelve a reeditar el “Concurso de Cuentos Navideños” que en esta edición tiene por primera vez carácter internacional.

El jurado para esta edición está compuesto por los destacados escritores: Rosita Escalada Salvo, Evelin Rucker, y Rolo Capaccio, quienes con mucho esmero y dedicación leyeron y evaluaron cada uno de los cuentos que les llegaron a sus correos desde diferentes provincias argentinas y también del exterior.

Para aumentar el suspenso y darle mayor emotividad a la entrega de los premios, el orden de mérito de los ganadores se anunciará de manera definitiva el día sábado 9/12/23 a las 18 horas en la sede del Parque Temático de la Fiesta Nacional de la Navidad (Av. Libertador N° 498 – Leandro N. Alem – Misiones).

A continuación se indica en orden alfabético (sin que ello implique orden de mérito) a quienes han resultado los seis cuentos finalistas, tres de los cuales son premios y los tres restantes menciones especiales de jurado.

He aquí la nómina:

● a) “El legado del abuelo” (seudónimo: “Barba Blanca”)

● b) “El ángel de la inclusión”; (seudónimo: “Aleluya”)

● c) “El sobrino de Jesucristo”; (seudónimo: “Zafiro”)

● d) “No me traiga nada… llévate mis miedos”; (seudónimo: “Amaranto”)

● e) “Un cuento de navidad para una batata”; (seudónimo: “Corazón de batata”)

● f) “Una carta de Navidad”; (seudónimo: “Noche Azul”)

También este año se realizará el IV Torneo de Ajedrez, organizado por el club “Juego, ciencia, ajedrez Alem” y la VIII edición del Desfile de Mascotas, organizado por la Fundación “Colitas Chochas”. A todas estas actividades se suman los talleres de manualidades navideñas, que se van a dictar gratuitamente dentro del predio para los niños los días 9, 10, 15, 16 y 17 de diciembre.