Aseguran que un cohete de Hamas impactó en una base israelí de almacenamiento de misiles con capacidad nuclear

Un cohete disparado por Hamas habría impactado en una base militar de Israel, donde se sospecha que se almacenan misiles con capacidad nuclear y cuya existencia no está reconocida por Tel Aviv. Así lo afirmó un informe divulgado este lunes por The New York Times.

El proyectil habría alcanzado la base de Sdot Micha, en el centro del país. El impacto provocó un incendio que se extendió cerca de las instalaciones de almacenamiento de misiles y otras armas sensibles, según una investigación del periódico estadounidense.

El ataque a la base se produjo el 7 de octubre durante la brutal irrupción de cientos de milicianos de Hamas en el sur de Israel, en el que murieron más de 1200 personas, en su mayoría civiles. Además, fueron secuestradas unas 240 personas, de las cuales más de 100 ya fueron liberadas durante un cese del fuego temporal.

Cómo fue la investigación de The New York Times

La investigación del diario neoyorquino se basó en imágenes de satélite.

El informe, citado por The Israel Times, reveló que uno de los cohetes alcanzó la base aérea de Sdot Micha, cerca de Beit Shemesh, en la mañana del 7 de octubre, en medio de una ola de lanzamientos de proyectiles contra el Israel.

Según el reporte, la explosión causó un incendio que se acercó a lo que afirma son sitios de almacenamiento de misiles Jericó y otras armas sensibles.

Varios países y organizaciones internacionales aseguran que Israel es una potencia nuclear, algo que el país niega. Según el diario israelí, los informes señalan que los misiles Jericó fueron diseñados para estar equipados con ojivas nucleares.