Tormenta en Leandro N. Alem | “El tornado levantó el techo de toda mi casa”, expresó un vecino

Vecinos de Leandro N Alem sufrieron severos daños materiales tras el tornado que pasó por la región.

Juana contó a Misiones Online que alrededor de la una de la madrugada del sábado, el viento comenzó a soplar cada vez más fuerte hasta que llegó el tornado a la zona. Acerca de los terroríficos minutos que vivió la señora, contó: “Cuando cayeron los escombros de mi casa encima mío, me lastimé el pie y me corté partes de las piernas con trozos de vidrios que quebraron cuando se derrumbó mi casa, pero no pasó a mayores. Por suerte fueron solo daños materiales”.

“El mayor problema es que las lluvias no cesan y uno no puede organizarse y ver qué cosas se pueden rescatar de la casa”, agregó.

Además, la mujer señaló que todos los árboles aledaños a su vivienda cayeron y algunos contra su casa. “La duración de la tormenta fue de unos diez minutos aproximadamente”.

A los testimonios de Juana, se sumó José, quien vive en el barrio Alfa de la localidad. “Cuando llegó la tormenta, se escuchó un fuerte ruido y segundos después, el tornado levantó el techo de mi casa en su totalidad. En cinco minutos, se inundó mi vivienda de agua.

También expuso que aparte de la voladura del techo, “todos los documentos, papeles y muebles se mojaron producto de la lluvia. En las horas después de tornado, tuvimos que ir de manera urgente a comprar chapas para poder construir un nuevo techo. Realmente fue un desastre, mi casa parecía un arroyo”.

El barrio Alfa de Alem fue el más afectado por el fuerte temporal.

Raúl, otro vecino del barrio Alfa, expresó que el momento que se vivió durante la tormenta fue “horrible. Fue feo porque el viento levantó todo el techo y ahora nos toca de manera urgente tratar de cubrir el hueco que nos quedó en la casa para que no se mojen las pertenencias. Además de la lluvia, hubo granizos. Fue muy fea la situación, nunca habíamos pasado una cosa así”.

“En la parte del baño y la sala, tenemos que cambiar el techo por completo. Lo importante es que solo hubo daños materiales ya que estamos bien físicamente”, concluyó.