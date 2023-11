Fuerte temporal con caída de granizo en Posadas: bomberos trabajan en calles anegadas para restablecer la circulación

Luego de una fuerte granizada que afectó a Posadas durante el amanecer de hoy, que causó daños en viviendas y vehículos, el jefe de bomberos, Elías Chagas, compartió detalles sobre la situación y las acciones llevadas a cabo por su equipo. Chagas destacó la respuesta inmediata de su personal ante los requerimientos de la comunidad.

Elías Chagas – Radio República

«En este momento hay varios requerimientos en Posadas, lugares donde la lluvia ha provocado algunas inundaciones y a consecuencia de la misma caída de algunas ramas hubo inundaciones en las arterias de circulación de los vehículos. También otras viviendas familiares han solicitado al personal que en estos momentos está realizando las tareas de asistencia», afirmó Chagas.

El impacto de la granizada se sintió en todo el centro de la ciudad, con reportes de anegamientos tanto en las calles principales como en las áreas circundantes. Chagas detalló que «en la zona centro de Posadas y en la Chacra 33 se está trabajando debido a que las ramas se acumularon en las bocas de tormenta y provocaron una crecida del agua en el sector».

Asimismo, el jeje de bomberos señaló que aún no tienen una evaluación completa sobre los daños a las viviendas y vehículos. «Por ahora, ese tipo de requerimientos no tuvimos, pero sabemos bien que hubo viviendas que fueron afectadas por la granizada y algunos vehículos particulares que también fueron afectados. No tenemos una evaluación de los daños provocados”, señaló

Por el momento, mencionó que “están atendiendo a las zonas inundadas, tratando de liberar el paso y evitar que las vías de tránsito estén obstruidas”.

Finalmente, Chagas expresó que no tienen información concreta sobre lo que sucedió en Itaembe Guazú e Itaembé Miní, pero aseguró que su equipo está listo para responder a cualquier requerimiento de emergencia. «No tenemos información concreta, pero todavía no tuvimos un requerimiento en esa zona. Sabemos que hubo daños pero no tuvimos petición de asistencia a la parte de bomberos».

Fuerte temporal con caída de granizo en Posadas: bomberos trabajan en calles anegadas para restablecer la circulación