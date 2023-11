Granizo en Posadas | Ahuad adelantó que la prioridad son los techos de las casas afectadas y evalúan un plan en el marco de los programas #Ahora para el recambio de parabrisas

La reunión se lleva adelante en la capital provincial desde las 9:30.

En la Casa de Gobierno en Posadas, Oscar Herrera Ahuad lleva adelante de manera urgente una reunión de gabinete con el objetivo de brindar asistencia a quienes sufrieron daños materiales como rotura de ventanas, techos, tras la fuerte caída de granizos que se vivió en la capital provincial en la mañana.

Si bien en toda la ciudad hubo caída de granizos, en el barrio Itaembé Guazú el temporal fue mucho más intenso ya que dichos granizos fueron más grandes que el tamaño de una mano. Esto causó destrozos en muchas viviendas por lo que el Gobierno Provincial asistirá a los ciudadanos.

En ese sentido, en la Reunión de Gabinete, Herrera Ahuad dijo que asistirán a las personas que sufrieron daños en los techos de sus viviendas y que luego, posiblemente pongan en vigencia un programa similar a los “Ahora” para reemplazar los cristales de los vehículos dañados.

Herrera Ahuad destacó que, hasta el momento, no se registraron heridos como consecuencia del temporal. Informó que se está realizando un exhaustivo relevamiento en hospitales y centros de salud para asegurarse de la integridad de la población.

En cuanto a las viviendas afectadas, el Gobernador indicó que se tiene una evaluación preliminar de cuatro viviendas con dos familias evacuadas. Afortunadamente, no se reporta la caída masiva de árboles, a excepción de dos casos, uno de los cuales afectó una de las viviendas mencionadas.

Ahuad expresó su compromiso con la prioridad de garantizar techos seguros para aquellos lugares donde se produjo daño. Asimismo, anunció que se trabajará en un programa de accesibilidad rápida en colaboración con el Intendente de Posadas, el Vicegobernador y la Secretaria de Hacienda, a través del Ministerio de Hacienda provincial. Este programa contemplará la reposición rápida de vidrios dañados en automóviles y viviendas, así como la adquisición ágil de tanques de agua, muchos de los cuales resultaron afectados en el barrio Itaembé Guazú y en la zona centro de Posadas.

El Gobernador concluyó su intervención informando que se está llevando a cabo un amplio relevamiento del impacto en los diferentes barrios afectados, con especial atención en la situación energética y el suministro de agua potable. Agradeció a los equipos de emergencia y expresó su compromiso con la pronta resolución de las necesidades más apremiantes de la población afectada.

Por su parte, la presidente de Energía de Misiones, Virginia Kluka, ofreció hoy una actualización sobre el impacto del fuerte temporal que azotó la ciudad de Posadas, detallando los daños y los esfuerzos en curso para restaurar el suministro eléctrico en las áreas afectadas.

Kluka informó que la zona más afectada fue el barrio Itaembé Guazú, donde la red eléctrica quedó fuera de servicio. Sin embargo, destacó que el 80% del suministro eléctrico en esa zona ya ha sido restablecido. Añadió que, en este momento, los reclamos puntuales domiciliarios en Itaembé Guazú son los únicos problemas que persisten.

En la capital, Kluka señaló que el Porvenir 2 y San Isidro aún se encuentran fuera de servicio. Sin embargo, aseguró que trabajan arduamente para restablecer el suministro en estas áreas en las próximas horas. Explicó que, en estos barrios, muchos postes han caído y las líneas yacen en el suelo, lo que complica las labores de recuperación.

La situación se complica en otras partes de la provincia, con localidades enteras sin servicio eléctrico. Kluka detalló que, en Pueblo y Lía, en la zona de San Vicente, el suministro está fuera de servicio. En 25 de Mayo, toda la localidad está sin electricidad, y en Aurora y las zonas rurales de ese lugar también se registran cortes. En San Pedro, los sectores de Tobuna y Cruz de Caballero están afectados. Además, en Soberbio, Puerto Esperanza y Puerto Libertad, se han recibido reclamos puntuales en áreas rurales.

La Presidente de Energía de Misiones concluyó destacando que el enfoque principal en este momento es trabajar en la restauración del suministro en los barrios Provenir y San Isidro, considerados los más afectados en este momento. Agradeció la paciencia de la comunidad y aseguró que los equipos de emergencia están desplegados y trabajando incansablemente para resolver la situación lo más pronto posible.

A su vez, el intendente de Posadas, Leonardo Stelatto, ofreció una actualización sobre la situación en la ciudad tras la intensa tormenta de lluvia y granizo que afectó la región en las primeras horas de la mañana. Stelatto comenzó expresando su alivio por la ausencia de víctimas mortales hasta el momento y destacó que, aunque los daños materiales son evidentes, no se han reportado problemas personales significativos.

«Gracias a Dios no tuvimos ninguna víctima hasta ahora, en forma personal no es cierto, salvo cuestiones materiales que están a la vista», afirmó el Intendente. Describió cómo la granizada, que cayó entre las 5:30 y 6 de la mañana, causó estragos principalmente en los tanques de agua y los vidrios de casas y automóviles.

Stelatto informó que están trabajando para evaluar los daños y brindar asistencia a los afectados. «Estamos relevando un poquito para seguramente, a través del gobierno de la provincia y sus planes, poder contener y dar auxilio a la gente para resolver de forma rápida esa situación, principalmente lo que es vidrio y tanques de agua, que es muy importante para tener la reserva correspondiente en cada hogar», explicó.

El Intendente también mencionó un corte temporal en el suministro de agua debido a cuestiones de mantenimiento, pero aseguró que la situación se está normalizando en toda la ciudad. Destacó la importancia de abordar rápidamente la situación de vidrios rotos y tanques de agua, y anunció planes para colaborar con el gobierno provincial en este aspecto.

Agradeció la ausencia de vientos fuertes que limitaran la caída de árboles y comentó sobre el trabajo en curso para limpiar la ciudad. Stelatto anunció que continuarán recorriendo cada barrio y asistiendo con el ejército para proporcionar comida a las zonas más afectadas, especialmente aquellas de recursos más escasos.

En un gesto de solidaridad, el Intendente concluyó agradeciendo la presencia del ejército y su colaboración logística para llevar ayuda a quienes más lo necesitan. Se comprometió a seguir trabajando incansablemente para superar los desafíos generados por el temporal y restaurar la normalidad en la ciudad de Posadas.

Por último, el presidente del Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (Iprodha), Juan Carlos Pereira, ofreció declaraciones acerca de los daños ocasionados por el fuerte temporal que afectó a Posadas en las primeras horas de la mañana.

Pereira informó que se está llevando a cabo un exhaustivo relevamiento de los daños sufridos, destacando la importancia de la participación activa de la población en este proceso. «Sufrieron daños en los vidrios, en los tanques, estamos haciendo el relevamiento», expresó el presidente del Iprodha.

El funcionario instó a los propietarios de viviendas en la zona afectada, en particular en Itaembé Guazú, a comunicarse con el Iprodha. Pereira aseguró que el Instituto cuenta con un sistema de fondo solidario siniestro y que se están evaluando todos los casos para determinar cuáles entran o no dentro del correspondiente fondo. «Vamos a tratar de relevar todos los casos, evaluar cuáles entran o no dentro del correspondiente fondo, pero vamos a evaluar todos los casos», afirmó.

El presidente del Iprodha enfatizó que la intención es proporcionar tranquilidad a los propietarios de viviendas afectadas y alentó a aquellos que hayan sufrido daños a que se comuniquen con el Instituto. «Estamos relevando, estamos teniendo lugar para ver de qué manera implementar la solución lo más rápido posible», agregó.

Además de los daños en viviendas, Pereira informó que también se está llevando a cabo el relevamiento del equipamiento comunitario en la zona afectada. «Estamos haciendo el relevamiento de todo el equipamiento comunitario de la zona afectada en simultáneo con lo de las viviendas», afirmó.

El presidente del Iprodha concluyó agradeciendo la colaboración de la población en este proceso de relevamiento y aseguró que el Instituto está trabajando para implementar soluciones de manera rápida y eficiente, tanto en viviendas como en equipamiento comunitario.

