Este lunes, la jornada contará con intensas precipitaciones a lo largo y ancho de la provincia.

Se prevén lluvias y tormentas afectando primero el Sur provincial desde la madrugada, luego al resto de los departamentos. Disminuye el fuerte calor de los días anteriores. La acción de un sistema de baja presión asociada a un flujo de aire húmedo y cálido proveniente de la Amazonia provocará la continuidad de las lluvias durante toda la semana.

Precipitaciones: estimadas entre 10 y 50 mm para la provincia. Probabilidad de precipitación: 10/40 %. Probabilidad de nieblas y neblinas: alta.

Vientos: variables, del sector norte rotando al sureste. Velocidades entre 5 y 17 km/h. Probabilidad de ráfagas de entre 30 y 70 km/h. Calidad del aire: buena.

Temperaturas: máxima en la provincia estimada en 34 °C para Puerto Iguazú con 41 °C de sensación térmica; la mínima sería de 22 °C en Apóstoles.

El tiempo en Misiones para el martes 14 de noviembre

Persisten las lluvias intensas y voluminosas sobre toda la provincia. El ambiente se mantendrá cálido, no obstante, las temperaturas no subirán mucho debido a la nubosidad y a la lluvia. Dada la inestabilidad, no se descartan temporales y caída de granizo en forma puntual.

Precipitaciones: entre 40 y 70 mm para zona sur. Probabilidad de precipitación: 10/40 %. Probabilidad de nieblas y neblinas: alta.

Vientos: predominantes del sureste. Velocidades entre 7 y 21 km/h. Probabilidad de ráfagas de entre 20 y 70 km/h. Calidad del aire: buena.

Temperaturas: máxima en la provincia estimada en 26 °C para Puerto Iguazú con 28 °C de sensación térmica; la mínima sería de 20 °C en Apóstoles.

El tiempo en Misiones para el miércoles 15 de noviembre

Lluvias y tormentas desde la madrugada, con mejoría a partir de mediodía en el norte, en el centro y sur de la provincia continuarían durante la tarde y hasta la noche. Las temperaturas suben un poco más.

Precipitaciones: estimadas entre 10 y 40 mm para la provincia. Probabilidad de precipitación: 10/40 %. Probabilidad de nieblas y neblinas: alta.

Vientos: del este y noreste. Velocidades entre 5 y 20 km/h. Probabilidad de ráfagas de entre 15 y 50 km/h. Calidad del aire: buena.

Temperaturas: máxima en la provincia estimada en 32 °C para Puerto Iguazú con 39 °C de sensación térmica; la mínima sería de 22 °C en San Vicente.

FUENTE: Dirección General de Alerta Temprana – Subsecretaría de Ordenamiento Territorial – Ministerio de Ecología y RNR de la Provincia de Misiones.