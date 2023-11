Legisladores bonaerenses de La Libertad Avanza cuestionaron el pacto entre Milei y Macri y podría quebrarse el espacio

De los 13 diputados electos, ocho firmaron un comunicado en el que protestaron por “la intromisión de diferentes personas” que responden al ex presidente. Por la noche, el economista se reunirá con los futuros integrantes de su partido en el Congreso.

A tan solo unas horas de la reunión que Javier Milei va a tener con los senadores y diputados de todo el país electos por su espacio, un grupo importante de legisladores de La Libertad Avanza de la provincia de Buenos Aires manifestaron públicamente su “disgusto” por el acuerdo que el líder del partido alcanzó con un sector de Juntos por el Cambio y su preocupación por los lugares a ocupar en un eventual gobierno, profundizando así la interna.

De acuerdo con lo que confirmaron fuentes cercanas al economista, luego de unos días en los que circularon varias versiones de posibles alejamientos de algunos dirigentes, finalmente los representantes bonaerenses emitieron un comunicado con críticas a las decisiones que se tomaron en el último tiempo, aunque por el momento ratificaron su pertenencia al bloque.

Bajo el título de “Una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre”, uno de los eslóganes del candidato presidencial, los legisladores protestaron por “la intromisión de diferentes personas que responden a Mauricio Macri dentro del esquema”.

“Sin perjuicio de ello, reafirmamos nuestra pertenencia a La Libertad Avanza y continuaremos trabajando hasta alcanzar los objetivos trazados desde el primer día. Reivindicamos a los dirigentes que en cada provincia y en cada municipio vienen trabajando desde el primer día, sin recursos, con humildad y sacrificio para difundir y promover las ideas, principios y valores de La Libertad Avanza. Es de ellos el derecho de ocupar, a partir del 10 de diciembre, los espacios protagónicos del futuro gobierno”, destacaron en el comunicado.

El texto fue firmado por ocho de los 13 diputados provinciales que consiguió Milei tras la última elección: Gustavo Sergio Cuervo, Carlos Fabian Luayza Troncozo, Viviana Yolanda Romano, Martín Adolfo Rozas, María Salomé Jalil Toledo, Blanca Alessi, Sabrina Inés Sabat y María Laura Fernández.

La gran mayoría de ellos pertenecen a la cuarta sección electoral, que incluye partidos del interior, como Junín, Chacabuco, Pehuajó, Chivilcoy y 9 de Julio, excepto por Luayza Troncozo y Romano, que son de la primera; Sabat, que es de la quinta, y Fernández, que corresponde a la séptima.

La decisión causó gran malestar en las filas nacionales del espacio, que señalaron que los dirigentes “se van sin ni siquiera haber dialogado ni asumido antes” y que rechazan “un acuerdo que no existe”: “Se van a tener que buscar otro nombre, porque La Libertad Avanza, no son”, advirtió un importante referente bonaerense del espacio, cercano a Milei.

En el texto, los legisladores, que pertenecen a distintos partidos locales que integran el frente en Buenos Aires, remarcaron que ingresaron “a la vida política nacional para revertir décadas de decadencia”, que se la adjudicaron a quienes “nos han gobernado usufructuando los privilegios que se les han conferido, malgastando los recursos de la sociedad y facilitando un terreno fértil para la corrupción generalizada”.

“Nuestro desafío fue proponer a todos los argentinos convertirnos en una sociedad de hombres y mujeres libres y responsables de sus actos. Una sociedad en la que el esfuerzo y el sacrificio personal vuelvan a convertirse en el motor del progreso individual y colectivo”, explicaron.

En este sentido, agradecieron al “gran número la sociedad” que los “acompañó en las primarias y en las elecciones generales”, eligiendo a Milei “para enfrentar en un balotaje a un gobierno que representa la decadencia de los últimos años”.

“Vemos con beneplácito el apoyo manifestado por distintos líderes de terceras fuerzas políticas, pero no podemos dejar de manifestar nuestro disgusto por la pretensión manifiesta de cooptar y colonizar el futuro gobierno nacional por parte de Mauricio Macri y sus colaboradores que forman parte del fracaso del pasado reciente y a los que no hemos dudado en calificar durante toda nuestra campaña como integrantes de “la casta política” a la que vinimos a vencer”, manifestaron.

Asimismo, resaltaron que “pareciera que el ex presidente no entiende el mensaje del más del 75 por ciento de la población argentina en las últimas elecciones de octubre”, ya que “no se alcanzaron a subir los datos definitivos de la elección, que salió de apuros a tratar de involucrarse en una campaña en la que nada tiene que hacer”.

Al respecto, recordaron que “durante toda la campaña” ellos han trabajado “no solamente en la provincia de Buenos Aires, sino en todo el país, con la distribución y logística de boletas”, así como también en “la fiscalización en diferentes puntos”.

“Todo esto tuvo un corte abrupto el mismo día 22 de octubre a la noche, donde no solo no recibimos más comunicación alguna, sino que también fuimos corridos de nuestras funciones sin ningún tipo de explicación. La intromisión de diferentes personas que responden a Mauricio Macri dentro del esquema de La Libertad Avanza no se condice con el proyecto que venimos a representar, no todos somos lo mismo”, subrayaron.

Según detallaron a Infobae fuentes cercanas a los protagonistas del comunicado, el malestar surgió hace algunas semanas, a partir de que varios de ellos se sintieron desplazados del desarrollo de las políticas que propone el espacio y no fueron recibidos por algunos referentes nacionales, como Guillermo Francos, virtual ministro del Interior, o Nicolás Posse, que sería jefe de Gabinete si el economista llega a la Presidencia.

De acuerdo con lo que pudo saber este medio, si bien no estarían buscando algún cargo en el Estado, sí consideran que deberían ser escuchados, lo cual se agravó luego de que algunos integrantes del ala dura del PRO que responden a Macri y a Patricia Bullrich se sumaran a la logística electoral de cara al balotaje.

Este mismo lunes, desde las 21:00, Milei recibirá nuevamente en el Hotel Libertador a ocho senadores y alrededor de 40 diputados nacionales que fueron electos en distintas partes del país por su espacio, con quienes afinará el trabajo de las últimas dos semanas de campaña.

Estarán, entre otros, Bertie Benegas Lynch, Marcela Pagano, Oscar Zago, Celeste Ponce, Romina Diez, Martín Menem, Guillermo Montenegro, Bartolomé Abdala, Santiago Santurio y Nicolás Mayoraz.

Fuente: Infobae