Temporada eventos de fin de año | «Siempre recomiendo a proveedores y clientes un buen contrato», señaló el presidente de AMPROE

Gastón Jilek de la AMPROE señaló que el sector de eventos atraviesa la incertidumbre económica con contratos ajustados y una tendencia a la reducción de tamaño de las fiestas. Destacó la importancia del diálogo con el proveedor para enfrentar los desafíos logísticos y financieros. Además, mantuvo un optimismo cauteloso en una temporada de eventos que "arrancó muy bien en la provincia".

Gastón Jilek – FM Santa María de las Misiones

Gastón Jilek, presidente de la Asociación Misionera de Proveedores y Organizadores de Eventos (AMPROE), comentó que las fiestas de fin de año se acercan, y con ellas, las recepciones y eventos. Sin embargo, la incertidumbre económica y los desafíos logísticos preocupan a organizadores y clientes.

“Vamos a tratar de ser cautos, en el buen sentido, de que todo va a salir. No es que no se hagan ni se realicen eventos aunque es un año electoral con muchos precios de referencia que se han perdido», expresó e presidente de la AMPROE manteniendo un punto de vista frente a la coyuntura económica y su impacto en la planificación de eventos. Además, hizo hincapié en que, a pesar de las dificultades financieras y la incertidumbre, el sector de eventos ha superado momentos más difíciles, como la pandemia.

Jilek también destacó los desafíos logísticos que enfrentan, ya que detrás de cada evento hay una gran cantidad de trabajo y planificación. Desde el transporte de equipamiento hasta el catering, todo requiere una cuidadosa coordinación.

Por otro lado, la elección de los precios en dólares o pesos también es un tema polémico. Jilek señaló que “se están haciendo los contratos en dólares y algunos en pesos, con un ajuste mensual de acuerdo al índice de inflación. Entonces medianamente también ayudan y acompañan a la economía de todos nuestros clientes».

El referente de organizadores de eventos contó un caso particular que surgió en los últimos días, puesto que su cliente decidió reprogramar para el año próximo su fiesta. «Tuvimos un planteamiento que era el fin de semana que viene, decidieron postergarlo y lo pasaron para febrero. Fue una cuestión de incertidumbre, fue una cuestión de que hay muchos invitados que no son de la provincia, de que no sabían si iban a venir, que estaban en problemas y confirmaban o no confirmaban, y también porque los costos les parecían excesivamente altos y creían que si pasaba la turbulencia electoral se iba a reacomodar medianamente el panorama e iba a ser un poquito más alentador, sea cual sea el resultado, simplemente teniendo reglas de juego para los próximos años un poquito más claras».

En este sentido, subrayó la disminución en el número de asistentes a eventos, que ha llevado a reducir el tamaño de las fiestas. «Si el evento era para 150 personas, hoy es para 110, 120», indicó. Esta reducción también se da en la decoración, tecnología, centros de mesas y otros aspectos del evento.

Finalmente, aún con todos los desafíos planteados, en Misiones se celebran numerosos eventos, Jilek ponderó el diálogo entre organizadores y clientes. «Siempre recomiendo a todos los proveedores y a todos los clientes un buen contrato, que sea la base de cómo y cuándo los eventos se deben llevar adelante. La temporada arrancó, y arrancó muy bien para todos los proveedores en toda la provincia, eso es lo bueno», sostuvo.

