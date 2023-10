El jugador se expresó por sus redes sociales en donde explicó que fue lo que pasó. Por el momento, no podrá jugar partidos oficiales de ningún torneo ni entrenarse con su club hasta que finalice la sanción.

Alejandro Papu Gómez fue suspendido por dos años al dar positivo en un control antidopaje realizado en noviembre de 2022, cuando estaba en el Sevilla, y a solo días del comienzo del Mundial Qatar 2022. El mediocampista, recientemente fichado por el Monza de Italia, está en shock pero consciente de que su carrera como futbolista, a sus 35 años, está contra las cuerdas.

Por ese motivo escribió un comunicado oficial en donde señaló que es un “férreo defensor del deporte limpio” y que nunca tuvo intención de “recurrir a una práctica prohibida”. Además, dijo que todo quedará en manos de sus abogados.

Además, el futbolista realizó algunas historias de Instagram en donde se mostró dolido por la situación: “Tuve varios controles durante el Mundial y con el Sevilla y nunca pasó nada, siempre di negativo. No me quiero retirar de esta manera, no quiero que termine mi carrera así, no me lo merezco. Quiero volver a jugar y a entrenar con mis compañeros del Monza y que mis abogados puedan solucionar el tema”, explicó.

Según comunicó el propio futbolista en sus redes sociales, la sustancia detectada es terbutalina, un compuesto que puede usarse para combatir el asma porque actúa como broncodilatador y suele venderse en jarabes para la tos.

Sobre esto señaló: “La presunta infracción tiene su origen en la presencia de Terbutalina en mi organismo por haber recibido por error y de forma accidental, involuntaria y no intencionada una cuchara del jarabe de mi hijo pequeño, para el alivio de la tos. Conviene no obstante precisar que el uso terapéutico de la Terbutalina está permitido para los deportistas profesionales y que en ningún caso mejora el rendimiento deportivo en el fútbol”.

El comunicado completo de Papu Gómez por el doping:

¿Qué dicen las normas antidopaje?

Las reglamentaciones son muy claras y tiene que ser el propio futbolista quien consulte la Lista de Prohibiciones de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA). Cuando alguna norma se transgrede, no sirve como atenuante el argumento de que un médico brindó un mal asesoramiento, ya que esto no eximirá al deportista de las posibles consecuencias y es el propio jugador, en este caso, el responsable último de lo que introduce en su organismo.

Excepciones

Sí existen excepciones para aquellos deportistas que, por motivos médicos legítimos, tengan que consumir una sustancia o utilizar un método prohibido que figure en la lista y solo podrán hacerlo si cumplen las condiciones que establece el Estándar Internacional para la Autorización de Uso Terapéutico (EIAUT). En ese caso, la autorización de uso terapéutico (AUT) le permitirá recibir el tratamiento sin arriesgarse a ser sancionado si se detectara una sustancia prohibida en un control de dopaje.

Terbutalina, la sustancia que le detectó el control del Papu Gómez: qué es y para qué se usa

La terbutalina se usa, por lo general, en combinación con otros medicamentos para reducir la tos. Además, ayuda a aliviar los síntomas, pero no trata la causa de los síntomas ni acelera la recuperación.

Esta sustancia es un jarabe que se suele suministrar a niños, pero tambien a mayores. La agencia antidopaje de UEFA es, en este caso, la que determinó el control sorpresa y se percató de esa sustancia.

Papu Gómez define cómo seguir tras su doping: abogados, el negocio que abrió en Italia y posible retiro.

Fuente: TN