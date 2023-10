Alejandro “Papu” Gómez, ahora mediocampista Monza, de la Serie A, dio positivo en un control antidoping cuando defendía los colores del Sevilla. El control antidopaje se le realizó en noviembre del 2022, antes de la conquista de la Selección Argentina en Qatar.

Según argumentó el propio futbolista, habría consumido el jarabe de uno de sus hijos en una noche en la que no se sentía bien y no les consultó antes a los médicos del Sevilla. Ante este cuadro de situación, se abre el interrogante de qué pasará con los grandes títulos que ganó en ese lapso: el Mundial con Argentina y la UEFA Europa League con su ex club.

Tal vez te interese leer: El Papu Gómez desorientado: tras la noticia de su doping positivo, el Monza de Italia que recientemente lo fichó, analiza si sostiene su contrato con el mediocampista

Este castigo al Papu Gómez tras su resultado analítico adverso de una sustancia específica declarada como prohibida en el Código Mundial Antidopaje,le caería desde la fecha en que fue sometido a la prueba, por lo que perdería la medalla de campeón del mundo y también la del trofeo continental obtenido con el elenco andaluz.

“Además de la Anulación automática de los resultados obtenidos en la Competición durante la cual se haya detectado una Muestra positiva en virtud del artículo 9, todos los demás resultados referentes a Competiciones del Deportista que se obtengan a partir de la fecha en que se recogió una Muestra positiva (Durante la Competición o Fuera de Competición), o de la fecha en que haya tenido lugar otra infracción de las normas antidopaje, también desde el inicio de cualquier periodo de Inhabilitación o Suspensión Provisional, serán anulados, con todas las Sanciones que se deriven de ello, incluida la retirada de todas las medallas, puntos y premios, salvo por razones de equidad”, expresa concretamente un apartado del artículo 10.

Por otra parte, según el Código Mundial Antidopaje, ni su Selección ni su club correrían el riesgo de perder el título por haber tenido en sus planteles a un jugador que dio positivo. En su artículo 11 se indica que sólo si más de dos miembros de un equipo hubieran cometido una infracción de las normas antidopaje, el equipo también sería sancionado con la pérdida del título.

Antes se su dilatada salida del Sevilla, el jugador aseguró que podía «considerar retirarse», una decisión que esta sanción podría acelerar.

Fuente: Espn

Doping positivo