Renunció Gago como entrenador de Racing tras perder el clásico de Avellaneda

Racing Club perdió el clásico de Avellaneda en condición de local y entró en crisis. La Academia fue superada por 2-0 ante Independiente por la Copa de la Liga Profesional y los hinchas explotaron: pidieron la salida de Fernando Gago, insultaron a los dirigentes y se dirigieron a la zona del micro de los jugadores a cantar “con Racing no se jode”.

Todo esto llevó a que la continuidad del entrenador se posicione en un lugar de no retorno y el Pintita terminó tomando la decisión de ponerle fin a su etapa.

En medio de todo el ambiente caldeado, Gago no dio la cara y no se presentó a la conferencia de prensa. Así, anticipó lo que terminaría sucediendo y luego se confirmó que ya no estará sentado en el banco de Racing. El exjugador de Boca Juniors ya venía siendo el principal apuntado de importantes decepciones como la eliminación frente al Xeneize en Copa Libertadores y lo de este sábado fue la gota que rebalsó el vaso.

Él, consciente de la situación, prefirió no acudir a la rueda de prensa post partido y solo fue cuestión de unos minutos para que se conociera el anuncio de su salida. El ex director técnico de Aldosivi fue fuertemente criticado por las decisiones que tomó como la salida de Juan Fernando Quintero para darle ingreso a Maximiliano Romero (delantero más criticado del equipo) o la ausencia de Trapito Ojeda, uno de los futbolistas más desequilibrantes del conjunto de Avellaneda.

Esto se sumó a otra gran crítica que le habían hecho en los últimos días, más precisamente por Paolo Guerrero, delantero al que nunca le dio continuidad hasta que terminó rescindiendo su contrato. Tras salir de Racing, el peruano fichó por Liga de Quito y en la semana le convirtió un doblete a Defensa y Justicia para poner un pie en la final de la Copa Sudamericana. Hoy, la Academia hubiese necesitado los tantos del Depredador.

¿Quién suena para reemplazar a Fernando Gago en Racing?

Si bien todo está muy fresco, los principales apuntados son Marcelo Gallardo y Alexander Medina. Un escalón más atrás aparece los nombres de Gustavo Alfaro y Guillermo Barros Schelotto, mientras que hay quienes también ponen en el radara a Ricardo Gareca y Diego Cocca.

