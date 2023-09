Desde el sector tabacalero advierten que por el incumplimiento en el pago de impuestos “podrían terminar cayendo automáticamente los recursos del FET”

Amparadas en resoluciones judiciales, empresas tabacaleras evaden impuestos, lo que perjudica la recaudación del Fondo Especial del Tabaco (FET) y la posterior distribución de estos recursos a los productores, aseguró el subsecretario de Tabaco de la provincia, Carlos Pereira.

Desde el sector tabacalero de Misiones manifestaron su preocupación por las consecuencias que genera la evasión fiscal de algunas empresas, asegurando que los más perjudicados vuelven a ser los pequeños productores. “Este problema que se vive hoy en el sector viene desde hace más de nueve años”, recordó Pereira.

La preocupación se despertó nuevamente luego del último aumento que aplicó en los paquetes de cigarrillo. Una suba que una vez más no impactó en los recursos del FET. “Las asociaciones y las empresas lo único que reclaman es que se pague el verdadero impuesto que tienen que pagar”, aseguró Pereira.

Y manifestó que el gran inconveniente de esta evasión es que los recursos que debería recaudar Nación no llegan al bolsillo del productor como corresponde. “Hace 6 años atrás 6% del consumo de cigarrillos en argentina evadían impuestos y hoy es alrededor del 40%. Se imaginan la cantidad de recursos que no se está aportando porque sólo se paga el impuesto mínimo”, señaló Pereira.

“Y por supuesto, esto va mucho más allá, es responsabilidad también de muchos jueces”, arremetió.

Pereira aseguró que no desistirán con esta lucha que, seguirán insistiendo y no temen solicitar “algún tipo de recurso”. Y anticipó que, si esta situación no cambia, “podrían caer automáticamente los recursos del Fondo Especial de Tabaco, porque incluso la Corte Suprema de Justicia insistió a AFIP que cobre este impuesto. Y hasta ahora tampoco AFIP tomó cartas en el asunto y no empezó”.

El mercado se va a ir por encima del pequeño productor

Por otro lado, Pereira apuntó también contra quienes no comprenden la importancia de contar con la intervención del Estado, ya sea en la recaudación de recursos como el FET o en otras políticas públicas que buscan acompañar e impulsar a los pequeños productores.

“Hoy hay candidatos que plantean que el estado debe sacar el pie de encima. Pero si desaparece el FET o el INYM, el mercado se va a ir por encima del pequeño productor, de más de 12 mil productores yerbateros o tabacaleros”, expresó.

