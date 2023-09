“Si era a la tardecita, iba a ser una masacre”, relató un testigo del despiste y caída de un auto al arroyo Mártires de Posadas

En la mañana de ayer, una mujer perdió la vida en un despiste que la llevó a sumergirse en las aguas del arroyo Mártires, en las inmediaciones del Puente de la avenida Blas Parera. La víctima fue identificada como Roxana Machado.

El incidente ocurrió cerca de las 11 de la mañana, cuando el Fiat Siena conducido por Roxana Machado despistó en la avenida Costanera, atravesó el boulevard y cayó al arroyo Mártires en cuestión de segundos. Los transeúntes y testigos, incluido Rolando Avellaneda, quien presenció el incidente, describieron la escena como impactante y aterrador.

La Comisaría 7ma recibió una llamada de alerta inmediata sobre el accidente y envió una comisión policial al lugar del suceso. La colaboración entre la Comisaría 7ma, el Personal de Rescates Complejos y la Prefectura Naval Argentina fue esencial para llevar a cabo la operación de rescate. Tras arduos esfuerzos, el cuerpo de Roxana Machado fue recuperado de las aguas del arroyo Mártires.

Las circunstancias exactas que llevaron al trágico accidente aún están siendo investigadas por las autoridades. Se especula que la víctima pudo haberse descompensado al volante o que se produjo una falla mecánica en el vehículo, ya que testigos reportaron que el automóvil iba a alta velocidad y no parecía haber intentado frenar.

Rolando Avellaneda, testigo del hecho, relató lo que presenció: “Yo vi todo, desde la primera secuencia hasta el final. Según mi hipótesis, la mujer sufrió una descompensación o una falla mecánica del auto, porque iba a alta velocidad. Fue a las 11 menos 3 minutos de la mañana”.

El testigo recordó que fue a tomar mates en esa zona de la avenida Costanera, bajo una sombra, cuando el automóvil cruzó a toda velocidad, atravesó el boulevard para el lado del río y cayó al agua. El auto se hundió en cuestión de segundos, lo que hizo imposible el intentar socorrer a la conductora.

Relató que, “La Policía y los Bomberos me dijeron que menos mal no llegue al auto porque hoy iban a estar hablando de dos muertos y no sólo de uno” y afirmó que “Ese auto pasó a fondo y nunca tocó freno, para mí la mujer se descompensó, ella pegó el volantazo”.

En la mañana de este lunes, se realizará la autopsia al cuerpo de la víctima para poder determinar si efectivamente sufrió una descompensación o si fue una falla mecánica del automóvil lo que le llevó al tan trágico final. “Si era en horario de la tardecita, iba a ser una masacre”, cerró el testigo en diálogo con FM Show.

El Fiat Siena también fue recuperado del arroyo gracias a la colaboración conjunta entre la Policía de Misiones y la Prefectura Naval Argentina.