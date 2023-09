Con representantes de Brasil y Paraguay se realizó la Reunión de ASUR en Posadas: “Definimos cuestiones clave que fortalecerán los lazos de colaboración”

La presidenta del Tribunal de Cuentas de Misiones, Fabiola Bianco, presidió la reunión de la Asociación de Entidades de Control de la República Argentina (ASUR), la cual contó con la destacada participación de delegados de cuatro estados de Brasil y el Sub Contralor de la República del Paraguay.

El encuentro contó con la participación de autoridades nacionales y representantes de Argentina, Brasil y Paraguay. Se debatieron sobre los avances en la cooperación internacional. “Hemos definido cuestiones clave que fortalecerán aún más nuestros lazos de colaboración. Ya contamos con convenios suscritos con instituciones brasileñas como el Instituto Ruiz Barbosa y nuestro equivalente en el Secretariado Permanente, el IEP, centrados en el intercambio de herramientas de conocimiento y capacitaciones”, explicó Bianco.

La presidenta resaltó la relevancia de la incorporación de Paraguay, con el Instituto de Estudios del país, que se suma al Instituto Ruiz Barboza (Brasil). Esto posibilita la ampliación de las áreas científicas y de estudio, lo cual enriquecerá el trabajo conjunto. Asimismo, celebró el hecho de que Paraguay presida OLACEFS, destacada organización latinoamericana que reúne a los organismos de control de la región.

En el lugar estuvo presente Augusto Paiva, subcontralor general de Paraguay, que resaltó la importancia de estos encuentros internacionales como espacios de aprendizaje y colaboración entre los países de la región, enfocados en fortalecer la gestión fiscal y la transparencia en el uso de los recursos públicos.

Respecto a la estructura de la Contraloría de Paraguay, Paiva señaló similitudes con otros países de la región. “Esencialmente, se trata del mismo trabajo, la diferencia radica en la nomenclatura. Estos encuentros son fundamentales para mejorar la calidad del gasto, para controlar, verificar y señalar, así como para desarrollar planes de mejora”, subrayó Paiva.

Por su parte, Marco Peixoto, consejero del Tribunal de Cuentas de Rio Grande Do Sul, que explicó la importancia de la generación de estos espacios, teniendo en cuenta como lugares de lucha contra la corrupción. “Es fundamental para que no haya corrupción, para que no haya disfrute de recursos que son pagos”, explicó el consejero.

En cuanto al Encuentro Deportivo 2023 de Organismos de Control Público de Argentina, Brasil y Paraguay, Bianco elogió el desempeño sobresaliente del Tribunal de Cuentas de la provincia de Misiones, que busca quedarse con la Copa Challenger. “Nuestra acumulación de trofeos, 31 en total, es un testimonio del compromiso y excelencia de nuestro equipo”, expresó.

Bianco destacó que el evento superó ampliamente las expectativas, con la participación de más de mil competidores y alrededor de 1400 personas en la ciudad de Posadas. Señaló además que muchos de los participantes visitaban la ciudad por primera vez, lo que augura un futuro prometedor en términos de turismo y colaboración internacional.

