Marcelo Tinelli debutó en América con el “Bailando 2023” y sorprendió la ausencia de Fátima Florez, pareja de Javier Milei

Este lunes, Marcelo Tinelli regresó a la pantalla chica con “Bailando 2023″. Además de un gran despliegue artístico y una transmisión por streaming, la presencia de tres humoristas que prometían caracterizarse como los candidatos presidenciales más votados en las PASO latía como una de las apuestas fuertes de la noche.

Y particularmente, la anunciada participación de Fátima Florez, quien en las últimas semanas se convirtió en la figurita difícil de los medios, tras la confirmó de su relación con Javier Milei. Sin embargo, la producción decidió dejar los sketches políticos fuera de la noche del debut.

Chato Prada, el histórico productor del programa, señaló que los imitadores no formaron parte de los contenidos del estreno de forma intencional: “Organizamos el programa tal como se vio”. Sin más detalles, se intentó profundizar en la ausencia de la famosa imitadora y comunicarse con Florez, pero no obtuvo respuesta.

Por su parte, Tinelli confirmó que los imitadores van a formar parte del programa más adelante y que no descarta la presencia de los propios candidatos presidenciales. “Si en algún momento se da que puedan venir los candidatos presidenciales, va a ser un placer”, señaló. ”¿Creés que por sus características los candidatos reales podrían funcionar bien en el show?”, consultó este diario. “Yo creo que sí. En su momento, si bien todos creían que no iba a resultar, vino Francisco de Narváez y la rompió y terminó ganando la elección. Así que ¿por qué no? Pueden venir los candidatos. El programa está abierto, el canal está abierto a que vengan los tres”, afirmó en referencia a Patricia Bullrich, Sergio Massa y Javier Milei.

Lo cierto es que a lo largo de los años el programa contó con un variopinto número de políticos que se acercaron al piso con ansias de seducir a posibles votantes. Basta recordar el momento en que Carlos Menem eligió VideoMatch para cerrar en 1995 la campaña presidencial que coronó su reelección. O la visita que Daniel Scioli hizo en octubre de 2015 al programa antes del comienzo de la veda electoral. En ese momento, ShowMatch era el programa más visto de toda la televisión argentina.

A lo largo de la noche, el conductor no hizo alusión alguna a la situación política ni económica que atraviesa el país y muchos habrán extrañado el picante ida y vuelta que Tinelli solía mantener con el gerente de programación de eltrece, Adrián Suar, en cada debut. En un momento el conductor quiso buscar cierta complicidad con Daniel Vila, dueño de América, pero no pareció encontrar ese guiño esperado para tener un ida y vuelta atractivo para los televidentes.

Las palabras de Tinelli en su esperado debut en América

Uno de los momentos más esperados en cada comienzo de ciclo de “Bailando por un sueño” es el discurso de Marcelo Tinelli. Luego de una apertura con distintos números de baile, el conductor se tomó unos minutos para celebrar su llegada a la pantalla de América y agradecerle a sus compañeros y a su familia.

Luego de que Cristian Castro interpretara la cortina de la nueva temporada, Tinelli empezó con los agradecimientos: “Estoy muy feliz, inmensamente feliz de estar en la pantalla de América. Para mí, ella es una de las mejores artistas argentina. Flor Vigna es hipnótica y cantando acá la rompió. Lo de Carolina Pampita Ardohain fue tremendo, te hace el centro y además va a cabecear, es todoterreno. Y los tres artistas argentinos más importantes de la nueva generación, cada uno en su estilo, son Luck- Ra, BM y Callejero fino”.

Y sumó: “Es una alegría enorme ser parte de esta fiesta, de estar en esta pantalla, en esta gran familia de América, siempre lo digo, desde el primer día, nos han recibido con los brazos abiertos. Gracias Daniel Vila, Pame [David, esposa del presidente del Grupo América], anduvimos miles de años y un día se dio. Este es un ´Bailando´ en una versión espectacular”.

Además no se olvidó tampoco de nombrar a su famoso jurado conformado por Moria Casán, Marcelo Polino, Pampita y Ángel De Brito, a los que consideró como “la selección de los jurados”. “Son los mejores”, remarcó.

Por otro lado, no podían faltar las palabras a su familia, a sus hijos principalmente, a quienes agradeció tener en su vida pero también remarcó que lamentaba mucho la ausencia de varios de ellos en el piso de este primer y especial envío de su clásico ciclo.

