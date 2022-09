El caliente cruce del DT de San Lorenzo con los hinchas: “¿Por qué no putean a Tinelli que se robó todo?”

El técnico de San Lorenzo se desahogó con los plateístas tras la derrota contra River y culpó al expresidente del club. “Se robó todo”, aseguró. El Ciclón suma cinco partidos sin ganar.

Caliente como pocas veces se lo vio. Ruben Darío Insua, entrenador de San Lorenzo, seguía con las pulsaciones a mil varios minutos después, cuando salió a hablar con los medios en la habitual conferencia de prensa. “Estoy enojado porque cuando se pierde hay que estar enojado, es natural para no acostumbrarte a perder”, afirmó tras el 0-1 con River que fue su primera derrota de local.

Sin embargo, la explosión del Gallego se había dado un rato antes de esa explicación y, para cuando agarró el micrófono se había hiperviralizado aunque ESPN había borrado el tuit en cuestión. ¿Qué pasó? Apenas terminó el encuentro, apareció un video en el que el DT discutía con algunos plateístas y soltó la bomba mientras caminaba rumbo al vestuario. “Manga de hijos de punta, ¿por qué no putean a Tinelli que se robó todo?”, dijo, quizá sin saber que estaba quedando registrado.

“¿Qué tendría que aclarar? No tengo nada que aclarar. La verdad, estaba tan metido en el partido que no me acuerdo qué pasó ni qué dije. Sí que había alguno enojado, es un tema sociológico: viene a descargarse de lo que le pasó en la semana y putea a los jugadores, al árbitro, al VAR…”, respondió cuando se lo consultó por el, ya para esa altura, famoso video.

La historia entre Insua y Tinelli tiene muchos años y varios capítulos. No hay feeling, como si lo tiene el técnico con Lammens, Arreceygor y la actual CD. ¿Cuál es la razón? No está claro, pero viene de la época en que su hijo, Robertino, jugaba en el club, donde fue campeón en Reserva pero no llegó a Primera. “No tengo un buen concepto como individuo. Es un tema de índole personal. El problema con él lo tengo hace mucho tiempo y él lo tiene conmigo desde que se metió equivocadamente con alguien”, había declarado el año pasado, cuando todavía no había regresado al CASLA. ¿Habrá respuesta?

Insúa sobre la derrota ante River

“Estoy triste porque perdimos. Jugamos contra un gran rival, creo que el equipo entregó todo lo que tenía y pudimos haber levantado el resultado”.

“El equipo hizo un aceptable segundo tiempo, fuimos a buscarlo, tuvimos posibilidades”.

“El equipo venía empatando que era mejor que perder como hoy. Es mejor tener un punto que nada”.

“Jugamos de acuerdo a las características de jugadores que tenemos en el plantel». «Estoy enojado porque cuando uno pierde hay que estar enojado. El equipo fue superior en el segundo tiempo ante un rival de jerarquía. El enojo cuando perdés es natural para no acostumbrarse a perder”.

“Tenemos que seguir mejorando, principalmente en la generación de juego”.

“Hay que dar vuelta la página, el sábado tenemos que jugar con Lanús, quedan siete partidos y hay que trabajar como veníamos haciéndolo”.

“Hay que construir, no destruir. Es una pelea desigual, pero hay que darla. Este club es muy grande y la última vuelta olímpica fue hace seis o siete años”.

“No me gusta opinar de los árbitros. Nunca opino”.

