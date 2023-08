General Alvear | Convertir la granja en una reserva natural privada es “un sueño que lo concretamos”, dijo la propietaria de la ecogranja La Lechuza

Después de adquirir la propiedad en Oberá, Javiera Rulli y su esposo se embarcaron en un esfuerzo de regeneración del suelo y restauración ecológica. Rulli explicó: «Nosotros empezamos a hacer todo un trabajo muy intenso con técnicas de agricultura regenerativa, con agroecología. Para recuperar ese suelo empezamos a cultivar verdura, empezamos a sacar el pino y donde ahora estaba el pino, ahora hay potreros y ahí cuando empezamos a sacar el pino empezamos a plantar árboles».

El resultado fue un espectáculo impresionante de la naturaleza recuperando su espacio. Rulli compartió cómo el paisaje y la vida silvestre cambiaron: «Empezaron a volver los pájaros, las mariposas, porque antes, cuando estábamos rodeados de pino, no había, no se escuchaba nada en la estancia». Durante una década, la ecogranja se centró en la producción y comercialización de frutas y verduras orgánicas, con la estrategia de abastecer al autoconsumo local y al mercado de Oberá.

Sin embargo, el enfoque comenzó a cambiar hacia el turismo a medida que la propiedad se transformaba. Rulli relató cómo la idea surgió de manera improvisada: «Empezó como una extra. En el 2015, mi suegro construyó una casita acá de vacaciones y cuando él no estaba, la empezamos a alquilar. Entonces lo turístico se fue dando muy improvisadamente.» El turismo no solo ayudó a financiar los gastos adicionales de la granja, sino que también abrió las puertas para compartir la belleza y la revitalización del paisaje con otros.

La pandemia de COVID-19 trajo desafíos, pero también oportunidades. Rulli explicó: «Cuando vino la pandemia nosotros cerramos, pero ahí fue solamente el tema de la comercialización. Pero cuando se reabrió, esto fue un boom con gente que venía, que estaba alucinada porque realmente cuanto más recuperábamos la granja, recuperábamos un paisaje». Este proceso de transformación llevó a la construcción de cabañas y un pequeño complejo turístico, donde ahora ofrecen experiencias de agroturismo y un pequeño restaurante.

La pasión de Rulli por la conservación y la ecología se convirtió en un pilar fundamental en esta transición. Ella dijo que «Siempre he sido ecologista, desde muy joven. No fue una de las razones por las que entré a estudiar Biología. Realmente estoy muy, muy preocupada por el futuro, por el cambio climático». La declaración de la propiedad como reserva natural privada no solo cumplió un sueño personal, sino que también permitió a Rulli y a su familia contribuir a la conservación de un ecosistema valioso.