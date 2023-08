¿Espanta los males?: regalaron caña con la cara de políticos

En la colorida escena política argentina, se ha manifestado una nueva tendencia que sin duda sorprenderá a más de uno. Al parecer, el primer día de agosto ya no solo significa espantar los males con caña con ruda, sino que también se ha convertido en un nuevo medio de autopromoción para algunos de nuestros queridos políticos.

El rostro del gobernador de Corrientes, Gustavo Valdes, fue avistado en botellas de plástico llenas de caña con ruda. Y aunque no esté en campaña, el buen gobernador parece haber decidido que cualquier momento es bueno para recordarnos su rostro, incluso mientras bebemos un intenso brebaje a primeras horas de la mañana.

Un agudo observador en la red social X sacó a la luz este insólito acto de autopromoción y comentó con un tono hilarante: «Si fuera caña con la cara de Gildo, esto estaría en todos los medios nacionales». Por supuesto, el comentario se volvió viral y generó varias reacciones en la plataforma.

Y como la risa es contagiosa, no tardaron en surgir fotografías que mostraban a otro político en la misma situación. Gildo Insfran, gobernador de Formosa, fue descubierto participando en el mismo tipo de promoción líquida.

Si bien esta táctica puede no ser novedosa, no deja de ser llamativa, por decirlo de alguna forma. Y es que, aunque estamos acostumbrados a ver a los políticos en pancartas, carteles publicitarios e incluso adornando nuestra pantalla de televisión en horario de prime time, no es muy común encontrarlos en nuestras bebidas alcohólicas.

Al final del día, cabe preguntarnos: ¿es esta una estrategia política o un intento desesperado de estos políticos por espantar los males que los acosan? ¿O acaso están buscando brindar una especie de protección sobrenatural a sus votantes? Quién sabe, quizás la próxima vez que vayamos a tomar caña con ruda en ayunas, nos encontremos con la cara de nuestro presidente en la botella. ¡Salud, Argentina!