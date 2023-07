Los Pumas cerraron el Rugby Championship con una derrota 22-21 contra los Springboks en Sudáfrica

El 5 de agosto la Argentina se volverá a medirse ante el campeón del mundo en Buenos Aires. Será la última competencia oficial del seleccionado nacional en su preparación para la Copa del Mundo.

En un partido muy físico y accidentado, los campeones del mundo superaron con lo justo a Los Pumas por 22 a 21, en el último partido del Rugby Championship que se disputó en el mítico Ellis Park de Johanesburgo. El equipo argentino estuvo a la altura en casi todo el partido pero quedó a un punto en el marcador final. Con cinco puntos finalizaron terceros en el torneo y cerraron el torneo con un balance muy positivo de su vista a Sudáfrica a pesar de la caída

Dos semanas después del gran triunfo en Australia el entrenador australiano, Michael Cheika, decidió introducir cinco variantes con respecto a la última formación, para así darle en el combinado nacional mayor rodaje a algunos jugadores, descanso a otros y en especial, seguir evaluando a todo el plantel de cara a la lista mundialista.

Los 33 convocados para Francia se conocerán el próximo 7 de agosto, dos días después de la despedida de Los Pumas en Vélez Sarsfield en la revancha ante los Springboks, con entradas todas vendidas desde hace varias semanas, un plantel en la mira y en constante evaluación, según declaró el entrenador en las últimas horas.

La Argentina no supera a Sudáfrica desde el duelo en Mendoza 2018, 32 a 18. El primer éxito en nuestro país fue en Salta 2016, 26 a 24. En suelo sudafricano, el único triunfo fue en Durban 2015, previo al mundial de Inglaterra, cuando los argentinos festejaron por 37 a 25. A partir del 2019 los Springboks se adueñaron de los últimos seis partidos disputados.

El historial lo dominan ampliamente, con 30 victorias, un empate y tres derrotas. En la previa los All Blacks golearon a los Wallabies, 38 a 7 y retuvieron el título del Rugby Championship. Los hombres de negro consiguieron el décimo título desde que se juega con cuatro naciones, a partir de 2012.

El inicio no pudo ser mejor. La salida de Carreras fue muy buena hacia el fondo de la cancha con un kick tapado por Mallía y un golpe en la inercia de la carrera del cordobés que dejó afuera de la cancha a Grant Williams, con tan sólo la primera pelota del partido jugada. El penal para Los Pumas llegó en el rebote, gracias a una notable pesca del mendocino González. La infracción la jugaron, pero no pudieron definir, la patada de Carreras a los 2 minutos abrió el marcador, 3-0 para los argentinos. La presión era intensa por ambos lados, así también se lo perdió Kriel en otra tapada ante Mallía en el in-goal de Los Pumas.

Tal vez te interese leer: Con el misionero Martín Bogado como protagonista, Argentina XV luchó y superó por 34-27 a Namibia

El duelo era durísimo en el contacto. Bien la Argentina en el control y la iniciativa. A los 9, otro penal del cordobés aumentó la ventaja, 6-0. Pero sobre los 11m descontó Libbok luego de una mala recepción en defensa (3-6).

La presión de los Springboks comenzó a forzar los primeros errores argentinos. Las infracciones inclinaron la cancha y así Etzebeth apoyó el primer try local a pura potencia sobre la derecha de la defensa (8-6). En esa jugada se golpeó Carreras y por protocolo ingresó el tucumano Albornoz.

Sudáfrica empezó a mandar con su poderío físico y llevó el juego a su terreno. Forzar penales y meter en su campo al equipo argentino. El line y el maul empezaron a ser la fórmula perfecta. De Allende con todo el equipo involucrado en esa formación apoyó por segundo vez (15-6).

Para colmo, en dos situaciones claras de ataque para Los Pumas la defensa local respondió con firmeza, recuperando dos posesiones claves por la pericia de Marx y Kitshoff. A los 32 minutos regresó Santiago Carreras luego de la revisión médica, pero enseguida salió Montoya por un fuerte corte en la cabeza (entró provisoriamente Ignacio Ruiz). El capitán volvió rápido con un vendaje en su cabeza.

A los 38 minutos Carreras acertó el tercer penal para dejar el parcial 15-9. Y tras cartón Lucas Paulos se golpeó feo luego de un ruck para sintetizar la dureza que hubo en el Ellis Park en esta etapa inicial. El rafaelino Rubiolo ingresó en su reemplazo y el parcial se cerró 15-9 para el equipo local.

Los campeones del mundo apelaban a su habitual sistema de sometimiento. Dureza en el contacto y forzar el error a pura presión. El dilema de Los Pumas era hasta dónde podían aguantar ese desgaste y si dispondrían de alguna posesión para poder atacar. El inicio fue todo verde. Cinco minutos de presión sobre campo argentino y dos salvadas providenciales casi sobre el propio in-goal. La defensa respondió muy bien con una pesca fenomenal de Matera en mitad de cancha a los 7 minutos. La patada lejana de Carreras, lamentablemente, se fue ancha.

La Argentina tuvo una secuencia de ataque muy buena, que por metros no llegó al try. Fue la mejor acción del partido que no tuvo premio, aunque que sentó un buen precedente para lo que Los Pumas pueden ofrecer. A los 12, el equipo salió de su campo y lo hizo con su mejor acción ofensiva. La pesca del colorado Kitshoff salvó a Sudáfrica casi sobre la línea de su in-goal.

La Argentina tuvo sus mejores momentos al promediar la etapa. Empezó a dominar en los contactos y presionó con muchos pases y ángulos de carrera a los mismísimos campeones del mundo. Faltaba el try, hubo detalles mínimos por los que no pudo concretar. Pero había una intención y una convicción para lastimar. Ya no era sólo defender. Quedaban 20 minutos y Carreras falló su segundo penal, este más factible que el primero. El segundo tiempo no tenía puntos.

El partido estaba ahí, al alcance. Sólo faltaba la última puntada. Pero como una semana atrás en Australia la última jugada salió mal. El pase sin conexión lo interceptó Sudáfrica que consiguió su tercer try por medio de Libbok para poner un injusto 22-9.

Sudáfrica quedó con 14 (amarilla a De Allende) y Los Pumas lo fueron a buscar. Con muchos pases y una gran convicción descontaron con try del tucumano Mateo Carreras (22-14). Y en la última, Bertranou anotó el segundo, para cerrar el marcador 22-21 para el equipo local. Los Pumas merecieron más y sin dudas dieron un paso adelante en su preparación para la Copa del Mundo. Merecieron mucho más en la casa de los campeones del mundo. El próximo sábado se despedirán en cancha de Vélez en la revancha contra los Springboks.

Argentino de Selecciones | Tras golear a San Luis, Misiones se medirá ante la Federación Tandilense a partir de las 10.30https://t.co/Iy5BbdUNlX — misionesonline.net (@misionesonline) July 30, 2023

Fuente: Infobae