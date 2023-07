Con el misionero Martín Bogado como protagonista, Argentina XV luchó y superó por 34-27 a Namibia

Argentina XV superó por 34-27 a Namibia en el Estadio Charrúa de Montevideo en la primera presentación de su gira. Los dirigidos por Ignacio Fernández Lobbe lucharon y terminaron sufriendo para llevarse una victoria muy trabajada.

Pese al tempranero penal de Tiaan Swanepoel, el seleccionado albiceleste dominó la pelota y el ritmo de juego durante casi toda la primera parte. Siempre que aceleró y quiso, doblegó a la defensa rival y apoyó. En esta ocasión, Joaquín de la Vega Mendía, Martín Bogado, Luciano González Rizzoni y Federico Lavanini fueron los autores de las conquistas argentinas.

A su vez, hubo momentos en los que bajaron el pie del acelerador y, pese a seguir siendo superado, Namibia también pudo llegar al try, por medio de Torsten Van Jaarsveld. De esta forma, el encuentro se fue al descanso con ventaja por 26-8 para los hombres de Ignacio Fernández Lobbe.

Los destacados del rugby, por Star+

Los mejores eventos del mundo del rugby se disfrutan en vivo a través de Star+.

Al inicio del complemento se revirtió el desarrollo del partido y los africanos tomaron la iniciativa, la cual duró hasta el minuto 60, tramo en el que Van Jaarsveld dos veces más, y Wian Coradie, llegaron al ingoal albiceleste. Así, los africanos llegaron a 27 puntos y se pusieron en ventaja por primera vez en el encuentro.

Sin embargo, pasada la mitad del segundo tiempo, Argentina XV logró volver a doblegar a su rival, y a base de transiciones largas y un gran juego asociativo, retomó la victoria -la cual ya no se les iba a escapar- de la mano de un penal de de la Vega Mendía y un try de Bautista Delguy. De esta forma, el combinado nacional sentenció el encuentro 34-27 y se quedó con la victoria.

SÍNTESIS

NAMIBIA (27): 1. Desiderius Sethie, 2. Torsten Van Jaarsveld, 3 Casper Viviers, 4. Adriaan Ludick, 5. Tjiuee Uanivi, 6. Wian Coradie, 7. Johan Retief, 8 Adriaan Booysen, 9. Helarius Kisting, 10. Tiaan Swanepoel, 11. JC Greyling, 12. Danco Burger, 13. Johan Deysel (C), 14. Gerswin Mouton, 15. Divan Rossouw.

Ingresaron: 16. Louis Van Der Westhuizen, 17. Jason Benade, 18. Shituka Haitembu, 19. Tiaan De Klerk, 20. Max Ktajijeko, 21. Prince Gaoseb, 22. Damian Stevens, 23. Chad Plato.

Entrenador: Allister Coetzee.

ARGENTINA XV (34): 1. Javier Corvalán, 2. Facundo Bosch, 3. Lucio Sordoni, 4. Lautaro Simes, 5. Federico Lavanini, 6. Rodrigo Fernández Criado, 7. Manuel Bernstein, 8. Joaquín Oviedo, 9. Ignacio Inchauspe, 10. Joaquín de la Vega Mendía (C), 11. Iñaki Delguy, 12. Luciano González Rizzoni, 13. Juan Pablo Castro, 14. Bautista Delguy, 15. Martín Bogado.

Ingresaron: 16. Boris Wenger, 17. Santiago Pullela, 18. Santiago Medrano, 19. Lorenzo Colidio, 20. Eliseo Fourcade, 21. Rafael Iriarte, 22. Julián Hernández, 23. Agustín Segura.

Entrenador: Ignacio Fernández Lobbe.

PUNTOS EN EL PRIMER TIEMPO: 5’ penal de Tiaan Swanepoel (N), 12’ try convertido de Joaquín de la Vega Mendía (A), 17’ try de Martín Bogado convertido por Joaquín de la Vega Mendía (A), 20’ try de Luciano González (A), 35’ try de Torsten Van Jaarsveld (N), 39’ try de Federico Lavanini convertido de Joaquín de la Vega Mendía (A).

Resultado parcial: Namibia 8-26 Argentina XV.

PUNTOS EN EL SEGUNDO TIEMPO: 46’ try de Torsten Van Jaarsveld convertido por Tiaan Swanepoel (N), 56’ try de Wian Coradie (N), 60’ try de Torsten Van Jaarsveld convertido por Tiaan Swanepoel (N), 66’ penal de Joaquín de la Vega Mendía (A), 73’ try de Bautista Delguy (A).

Resultado final: Namibia 27-34 Argentina XV.

ÁRBITRO: Craig Evans.

CANCHA: Estadio Charrúa, Montevideo, Uruguay.

Fuente: ESPN