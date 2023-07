El gobernador electo de Misiones resaltó la problemática de la ausencia de gas natural en la región, y su impacto en los ámbitos doméstico e industrial. Además, ratificó el apoyo a la candidatura presidencial de Sergio Massa, aunque también aseguró que abogará por la cuestión de la llegada del gasoducto a la provincia, todo ello en el marco de una relación de diálogo y consenso.

https://todomisiones.com.ar/wp-content/uploads/2023/07/07-20-RedCiudadana-Repaso-Hugo-Passalacqua-Figura-Sergio-Massa-9.52.mp3

Hugo Passalacqua- Canal 12- Red Ciudadana

Durante una reciente entrevista en el programa El periodista de Canal 12, Hugo Passalacqua, gobernador electo de Misiones, se refirió a la necesidad de que la provincia disponga de gas natural, destacando que: «somos la única provincia que no tiene gas natural, y eso significa no solamente la hornalla de la casa, sino también la parte industrial y el megaconsumo de energía eléctrica que hace volar los tapones de toda la provincia todos los días, porque estamos sobrecargando la energía y no tenemos la alternativa de gas, como tienen otras provincias», expuso.

La ausencia de este recurso, según el mandatario electo, causa notables perjuicios en la provincia. Aseguró que «si uno le dice a Schiaretti, el gobernador de Córdoba, ‘te saco el gas dos o tres meses’. Es un escándalo. Todos esos aparatos metalmecánicos se destruyen. Y nosotros nos arreglamos con leña en los secaderos de té y de yerba».

En este contexto, afirmó que, a pesar de apoyar fervientemente a Sergio Massa como candidato, no dudará en exigir que se resuelva la problemática del gas en Misiones. «Más allá de que Massa sea nuestro candidato, convencidamente nuestro candidato, y lo voy a trabajar y lo voy a votar con convicción, también con la misma convicción le vamos a marcar cosas como, por ejemplo, el gas para los misioneros», declaró Passalacqua.

En esta misma línea, comentó por qué la Renovación misionera decidió apoyar al actual ministro de Economía y candidato a presidente por Unión por la Patria de manera explícita en esta ocasión. Passalacqua explicó: «creo que el país está pasando una crisis muy compleja, muy difícil, producto de una clase política porteña muy desafinada con el momento, muy tensa, histriónica y pelienta”. Y en simultáneo argumentó que se alinearon con Massa porque “hay una relación que viene de muchos años con el Dr. En un evento que hubo en Mar del Plata hace 5 años, fuimos y en ese momento estábamos armando un espacio de diálogo, consenso, no grieta, y ahí empieza nuestro primer acercamiento», alegando que su objetivo, al disponer de responsabilidades territoriales, fue alcanzar un entendimiento o consenso.

De esta manera, valoró el partido de Massa que también se llama Frente Renovador, por sus similitudes conceptuales con su propia formación: «No somos los mismos, pero somos hermanos. El concepto es más o menos el mismo», concluyó.