Misiones | Murió 40 minutos y revivió camino a la morgue: “Dios me dijo quedate que tenes casamiento y cumpleaños de tus nietas”

Insólito pero real. Lucia Cabral, una mujer de 76 años, oriunda de Candelaria, murió por cuarenta minutos y camino a la morgue revivió. Hoy, dos años después, goza de buena salud y celebra su natalicio dos veces al año.

“No hubo latidos después de un período largo de reanimación y con un electrocardiograma plano no se observaban latidos, y fue declarada muerta”, afirmó tiempo atrás, Guillermo Vignau, jefe del área clínica de emergencia del Hospital Dr. Ramón Madariaga, sobre una paciente que fue declarada sin vida luego de sufrir un paro cardiorrespiratorio, pero que cuando la trasladaban a la morgue, volvió a vivir.

Según las palabras del médico, los profesionales de la Salud actuaron de acuerdo con los procedimientos habituales que se realizan en caso de constatar la muerte de una persona.

A partir de la despedida de los familiares, fue trasladada a la bolsa mortuoria y “volvió a presentar signos vitales –continuó Vignau– y en ese momento se la vuelve a conectar a todos los aparatos y a reanimación”.

Con la autorización correspondiente, la hija de Lucía, Carolina, ingresó a la habitación para despedirse. “La besé, la abracé y le pregunté ‘por qué me dejó’, que la amaba, que Jesús la ama y que le entregaba su vida a él”, recordó la joven. Luego, se retiró y se quedó en el hospital esperando el acta de defunción.

En tanto, los empleados del centro de salud se dispusieron a cargar el cadáver, todavía conectado al respirador, para ponerlo en una bolsa. En ese momento, Lucía resucitó y comenzó a patalear y a mover los brazos.

“Tengo dos cumpleaños, ja”

En la comodidad de su barrio, Lucia recibió a Misiones OnLine y comentó cómo es su vida hoy en día. “Quiero comer chorizo y morcilla, pero no me dejan”, bromeó reiteradas veces la abuela de Candelaria.

“La gloria es a Dios, el propósito de Dios. Hoy, continúo con vida por mis hijos, nietos y por todos los que me conocen”, contó Lucia.

Al respecto de cómo fue aquel 2 de diciembre, Lucia relató “no me acuerdo de nada, solo recuerdo que estaba mi hija y el doctor a lado mio. Yo estuve muy mal, a punto de viajar, pero el señor me mandó de vuelta. Estoy contenta y bien de salud, camino, me escapo de mis hijas y salgo sola”, contó entre risas.

Esquivar a la muerte le permitió vivir una pandemia, estar presentes en acontecimientos familiares como fiestas de casamientos y cumpleaños de quince años de sus nietas. “Estoy re contenta y pido a Dios fortaleza para seguir con ellos”, agradeció.

Renacer

Por otro lado, tras el misterioso suceso que conmovió a Misiones y la Región, la familia decidió plasmar la historia en un libro. Es por eso que, luego de pensarlo y analizarlo, decidieron comenzar a relatar detalladamente los hechos en una obra que se publicará próximamente.

Según adelantaron, el libro se llamará “Renacer” y ya está terminado, solamente falta la impresión y la difusión. “Es una manera de contar lo que sucedió y lo que Dios hizo con nuestra familia”, comentó.