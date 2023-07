Turismo Pista | El misionero Jorge Possiel quiere revancha en Termas de Rio Hondo

Comienza la segunda mitad del certamen de Turismo pista y el piloto de Eldorado, buscará revertir los resultados, que hasta el momento han sido esquivos para Él. Este fin de semana se disputará la sexta fecha en Termas de Río Hondo, Santiago del Estero.

El Tigre Racing puso manos a la obra en el Toyota Etios que comanda el misionero Jorge Possiel, al que se le hizo un repaso exhaustivo, para poder llegar de la mejor forma a esta carrera y así demostrar todo el potencial que tiene esa unidad. Por su parte, Juan Difazio volvió a controlar el impulsor.

Con 28 unidades Jorge llega 24° en el campeonato de la Clase 3 donde Martin Chico es el líder con 149 unidades, escoltado por Exequiel Bastidas con 137 y Martin Baaracco con 131. Completan los cinco primeros Francisco Coltrinari con 123.5 y Mauro Salvi con 109.

El viernes habrá dos tandas de ensayos, a las 10.50 hs y a las 13.40 hs. A partir de las 16.50 hs comenzará la primera clasificación y la clasificación definitiva se desarrollará el sábado a las 10.15 hs. Desde las 14.30 hs se correrán las series. La final se disputará el domingo a las 11.55 hs a 14 vueltas o 35 minutos.

“En el auto se hizo de todo, vamos con muy buenas expectativas como siempre. Con ganas de tener revancha y poder revertir los resultados. Tenemos auto pero no hemos podido demostrarlo al 100%. La novedad de este fin de semana es que estaré estrenando casco intervenido por German Rodoni, que hizo un excelente trabajo, como siempre. Gracias a todos los que hacen posible mi participación en el Turismo Pista. A mi familia que siempre me banca y a los sponsors que hace años me acompañan en este hermoso deporte: Grupo Horianski, Godoy Poviña, Mercosur Distribuciones SRL, Ciccarelli, Tapacil, Bardhal, Río Uruguay Seguros (RUS), Possiel MotorParts, Osvaldo Cava y Delicatesen, Manantial de Oro y Picadas Eldorado”, expresó Jorge.

HORARIOS FECHA 6 – TERMAS DE RIO HONDO

VIERNES 21 DE JULIO DE 2023

10:50 a 11:10 ENTRENAMIENTO I – GRUPO B

11:20 a 11:40 ENTRENAMIENTO I – GRUPO A

13:40 a 14:00 ENTRENAMIENTO II – GRUPO B

14:10 a 14:30 ENTRENAMIENTO II – GRUPO A

16:50 a 17:00 CLASIFICACIÓN I – GRUPO C

17:10 a 17:20 CLASIFICACIÓN I – GRUPO A

17:30 a 17:40 CLASIFICACIÓN I – GRUPO B

SÁBADO 22 DE JULIO DE 2023

10:15 a 10:25 CLASIFICACIÓN II – GRUPO C

10:30 a 10:40 CLASIFICACIÓN II – GRUPO A

10:45 a 10:55 CLASIFICACIÓN II – GRUPO B

14:30 1° SERIE – 6 VUELTAS

15:00 2° SERIE – 6 VUELTAS

15:30 3° SERIE – 6 VUELTAS

DOMINGO 23 DE JULIO DE 2023

11:50 CLASE 3 VUELTA PREVIA

11:55 CLASE 3 FINAL I 14 VUELTAS, Max. 35 min